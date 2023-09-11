海外网 武慧敏

“人机共教”让课堂“科技范儿”十足，远程就能观看各地名师课程，大数据为课堂提质增效……科技带来新动能，推动教育行业数字化转型变革。在5G、人工智能等技术助力下，智慧课堂趣味十足。

学生“粉丝”多

深圳市福田区梅丽小学的孩子们迎来了一位“特殊”的老师，圆圆的脑袋、粉色的耳朵、呆萌的形象……这位AI全科教师在孩子们中“圈粉无数”。在这场由华南师范大学联合梅丽小学举行的“AI与真人教师‘同课异构’教学观摩活动”现场，“AI教师”以其灵活的动作和俏皮的语言“点燃”课堂，赢得孩子们的注意力。它可以与学生对话，实时反馈随堂练习中的难点、要点。更酷的是，这位“AI教师”还能根据具体情境，进行引导式讲解。

“它能随时和我互动，好有趣”“它看起来很可爱”“我问的问题它讲得很清楚”……学生们对这位“AI教师”不乏赞美。梅丽小学校长黄广旭表示，教育需要大胆拥抱最新的的信息技术，让AI赋能教育，让AI走进未来课堂，这是必然的趋势。未来教育将在人机互动中提升课堂质量和效率，激发学生的学习积极性。

人工智能技术快速发展，“AI教师”“虚拟教师”等逐渐成为现实，正逐步探索如何成为教师的合作伙伴，全面赋能教育行业。华南师范大学基础教育学院院长黄甫全教授表示，推广“AI 教师”进课堂，可以减轻教师的工作量，创新教学方式，与传统课堂有效融合，实现课堂效益的提高。

名师课不花钱

除了“AI教师”，“云课堂”是科技赋能教育的又一缩影。通过一根根网线，透过一块块屏幕，广大师生登录国家智慧教育公共服务平台，就能浏览使用上面的海量优质教育资源。

“在‘云课堂’上课，可以反复多次听”“在家就能看到北京、上海特级教师上的课，真是太棒了！”“不花钱的名师课，真是太香了！”听课的学生们纷纷“点赞”。

上线1年多以来，国家智慧教育公共服务平台面向52.9万所学校、1844万教师、2.91亿学生和广大社会学习者，汇聚中小学教学资源4.4万条、职业教育专业教学资源库1295个、高等教育优质慕课2.7万门，提供优质政务服务26项。访客量超过11亿人次，用户覆盖世界200多个国家和地区。“云课堂”教学模式为中国教育事业的数字化建设注入更多活力，推动教育资源的公平分配。

中央党校（国家行政学院）科研部副研究员徐晓明认为，教育数字化可以扩大优质教育资源覆盖面，逐步缩小优质教育资源的区域、城乡差距，大力促进教育公平。

教学辅导更精准

如何基于大数据提升教学的效率和精准性是智慧教学的重要目标之一。随着大数据技术发展，多地学校开始应用大数据精准教学平台，进行网络阅卷，随后系统自动生成分析报告，既可以看出学生的共性错误，也能找准学生个体的问题。

合肥七中数学老师王世鹏表示，根据平台生成的报告，他在讲评时会选择高频错误点和得分率较低试题，进行课堂集中讲评。对于正确率在70%左右的题，会让答错的学生来进行分析，师生共同帮助其反思错误原因。而对于个别学生出错的试题，他会利用课堂间隙，走到对应学生身边，进行点对点答疑与指导，让个性化辅导落到实地。“基于这些数据分析，可以实现讲评试卷的精准化。”王老师说。

中国教育科学研究院今年发布的《中国智慧教育蓝皮书（2022）》报告显示，中国智慧教育基础设施设备环境基本建成，中国接入互联网的学校比例已接近100%；中小学教师数字素养全面提升，超过86%的教师数字素养达到合格及以上水平。

如今，科技对教育发展的推动越发明显，新科技在教育领域的有效应用与深度融合，已经成为当下探索教育变革的重要路径。业内人士表示，未来将推动技术与教育更深层次的融合。一方面，要以智能技术助推教育空间数字化，构建数字化教育基础环境，打破空间和时间界限，用数字化教学资源助力教学学习、考试、评价、管理等多个教育场景，改变传统教育场景形态；另一方面，要以智能技术助力教学过程数字化，实现以学生为中心的个性化教学。

(责编：李昉、郝孟佳)