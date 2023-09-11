原标题：吉林大学举办新书发布活动

在习近平总书记给全国高校黄大年式教师团队代表重要回信两周年之际，9月7日上午，吉林大学在中心校区国际学术大讲堂召开吉林大学贯彻落实习近平总书记对黄大年同志先进事迹作出重要指示和给全国高校黄大年式教师团队代表重要回信精神媒体通气会。会上发布了《浪花的足迹——吉林大学贯彻落实习近平总书记对黄大年同志先进事迹作出重要指示五年工作综述》《精神的回响——习近平总书记对黄大年同志先进事迹作出重要指示五周年纪念文集》两本新书。

《浪花的足迹——吉林大学贯彻落实习近平总书记对黄大年同志先进事迹作出重要指示五年工作综述》执行副主编霍睿介绍，该书围绕精神引领、文化传承、学科发展、师资建设、人才培养、科技创新等学校事业发展全过程，将吉林大学师生弘扬黄大年精神、传承黄大年事业的生动实践倾注笔端。

“目前，我校已有4支教师团队入选全国高校黄大年式教师团队，也是全国唯一一所入选4个教师团队的高校。”吉林大学教师教学发展中心主任魏晓辉说。

《精神的回响——习近平总书记对黄大年同志先进事迹作出重要指示五周年纪念文集》收录了师生传承弘扬黄大年精神的文章。吉林大学地球探测科学与技术学院教授宋超始终难忘老师的关爱和教诲，追寻黄大年的脚步，回到母校任教。文中他深情回忆了向黄老师求学的经历。“作为黄老师的学生，更是吉林大学一名青年教师，我要传承好黄老师的精神，恪尽职守，勇于探索，敢为人先，教书育人，不辱使命。”宋超说。

6年来，吉林大学始终走在传承、弘扬黄大年精神的前列，将黄大年精神学习教育融入兴校办学、教书育人的各个环节。

“在黄大年精神的激励和引领下，学校多年来人才辈出、成果不断，全校教师以黄大年教师团队为榜样，践行‘四有好老师’，争当‘四个引路人’，争做新时代‘大先生’，不忘初心、砥砺前行。未来，我们将牢牢把握新的历史发展机遇，持续发挥黄大年精神发源地的优势，矢志当好弘扬黄大年精神、讲好黄大年故事、传承黄大年事业的排头兵，为建设教育强国、科技强国、人才强国彰显吉大力量。”吉林大学党委副书记韩喜平说。（记者杨仑）

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