走进位于悉尼中央火车站对面乔治街的悉尼翻译学院(SIIT)，门口醒目地写着“搭建跨文化的桥梁”，这正是该学院的使命。正值南半球春天，记者踏入这所学院进行采访。

“15年前，我先生魏庆阳在澳大利亚的第一份工作是做口译员。我们创办悉尼翻译学院的初衷，只是想帮助更多的中国留学生和华人能更好地融入澳大利亚这个多元文化的国家，为澳中教育文化交流合作贡献一份微薄之力。”悉尼翻译学院华人院长雷纪宁对中新社记者说。

她介绍说，SIIT的创办并非一帆风顺，正式获得新南威尔士州职业教育与培训认证委员会(VETAB)的注册花费了两年的时间。自2011年起，学院开始大力推动普通话和粤语教育。学院最初只有中英文翻译专业，如今的专业设置涵盖了普通话、粤语口译以及印地语、旁遮普语、韩语、越南语、阿拉伯语、尼泊尔语等多语种的口译和笔译。

“澳大利亚多元文化市场对翻译培训有着巨大需求，所以SIIT的课堂经常座无虚席。当然，来这里学习的学费远比其他大学便宜，而且拿到翻译证书后，就业和移民都变得更加容易，这也是吸引学生前来的重要因素。”雷纪宁说，最让她难忘的是来自世界各国的学生在这里学习时表现出的巨大热情。

热爱中文的澳大利亚本土人格雷格(Greg)在SIIT取得专业的NAATI(澳大利亚翻译资格认可局)三级笔译(中译英)翻译认证后，创建了自己的翻译公司，后来成为新南威尔士大学国际部招生主任。

王子舟是五岁时随父母移民澳大利亚的中国学生，以优异成绩考取了悉尼大学法律和商科双学位。因为父母对中国优秀传统文化的热爱，一直没有停止对他的中文教育。他报名了SIIT的中英文笔译和口译高级专科文凭课程。仅用一年半的时间，王子舟以优异的成绩取得了高级口译和笔译双料证书，并前往上海复旦大学继续攻读同声传译相关专业，他的目标是成为一名联合国的中英文同声传译员。

自2015年以来一直在SIIT担任韩语口译教师的爱英玉告诉记者，她已经为数百名本地学生和国际留学生教授培训课程，并见证了许多学生成功考取相关职业资格证书的历程。这些学生们经过SIIT的培养成才，投身澳大利亚政府、社区机构、医院、海关等需要口译服务的部门，为澳大利亚经济社会的多元文化发展作出了贡献。

雷纪宁表示：“在过去的15年里，SIIT帮助了一批又一批的学生在澳大利亚实现了他们的人生梦想。未来，SIIT将继续探索并推出新项目，以更好地满足多元文化社会的需求，为澳大利亚不同文化之间的沟通搭建更多桥梁。”（顾时宏）

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