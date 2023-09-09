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文稿中的数字怎样规范使用（杜老师语文信箱）

2023年09月09日23:33 | 来源：人民网－人民日报海外版
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杜老师：

您好！我是一名文秘工作者，请问在文稿中涉及数字时，什么情况下用阿拉伯数字？什么情况下用汉字数字？谢谢。

吉林读者  范女士  

 

范女士：

一般性的文稿中，表示统计数字时，现在多采用阿拉伯数字。例如：

（1）截至6月底，已有10万多家民营企业在155个城市参与活动，提供岗位信息222.5万条。

（2）3天时间里，40多场活动密集举办，来自50多个国家和地区的400余家展商参展，海内外3万多名科创人才、1000多名投资人齐聚峰会现场，共叙合作友谊，共话前沿技术，共享创新创业成果。

从使用习惯来说，阿拉伯数字跟汉字数字各有一些习惯使用的场合。例如数值范围一般采用阿拉伯数字。如“100—200公斤”“18—32℃”“8亿—16亿”“15万元—52万元”“13%—15%”。

两个数字相连表示概数，一般使用汉字数字。例如：“七八天就回来”“这件事大约需要三四周时间”“那儿有十五六个学生”。

表示人或事物的个数，多用阿拉伯数字，如“5个小时”“100多人”。表示次序多用汉字，如“第一”“第二场”“他在赛跑中获得了第三名”。

另外，阿拉伯数字不宜跟“千”“百”“十”搭配。如不宜写“3千里”“3百人”。可以写“3000里”“三千里”“300人”“三百人”。“千米”是量词，“3千米”写法无误。

最后强调一点，使用阿拉伯数字或使用汉字数字要保持局部一致，例（1）（2）中的写法是妥当的。

（《语言文字报》原主编  杜永道）

(责编：李依环、李昉)

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