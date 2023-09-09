澳门小朋友的获奖作品。

朱 贺摄

本报电 （钟欣）“很高兴带着我的画来到北京，这幅作品的创作灵感源于日暮下的维多利亚港，我用了环保材料作装饰，很像维港的波浪。”近日，第二届京港澳少年儿童绘画活动颁奖仪式在北京、香港和澳门同步举行，10岁香港女孩王诗媛在介绍其获奖作品时这样表示。

本届活动以“美丽中国 我是环保小卫士”为主题，共收到5064名京港澳少年儿童的参赛作品，评选出特等奖6名、一等奖46名、二等奖90名、三等奖140名、优秀奖148名。获奖作品在北京中粮置地广场进行了展览。

“绘画是造梦的艺术，我们看到孩子们的作品天马行空、充满想象。他们用真诚笔触描摹出的，不仅是童趣的纯真之梦，更是美丽的中国梦。”北京市妇女联合会副主席谭虹说。

全国政协常委、北京港澳台侨妇女联谊会会长何超琼表示，活动旨在通过绘画艺术形式传播环保理念，同时推动文化艺术交流，促进京港澳文化融合。

香港各界妇女联合协进会副主席黄汝璞说，小朋友们通过创意美术发散大脑思维，描绘眼中的环保世界，更呼吁大家携手行动保护“地球妈妈”。澳门妇女联合总会会长刘金玲期待，京港澳妇女儿童社会组织继续紧密合作，举办多元活动，发掘儿童兴趣和潜能，为推动妇幼事业全面发展贡献力量。

5岁的李柏燊来自澳门，其作品《保护地球，维护生物多样性》在活动中获得幼儿组特等奖。6岁的北京小朋友荆楚楚携作品《爱护环境的小镇》参赛，她将曾到访过的内地乡村画入作品，“那里风光秀丽、环境整洁，所有人都很重视环保，让我印象深刻”。

王诗媛的作品《粉黛山河》获得了小学组特等奖。她介绍，自己曾在课堂上运用旧杂志、环保材料创作过许多关于城市节能、水资源再利用等主题的平面和立体作品，也常收集家中的废弃塑料参加香港环境保护署发起的环保项目。“绘画只是一种表达方式，我更希望环保的理念根植于我们的生活中。”她说。

(责编：李依环、孙竞)