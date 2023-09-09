赵婀娜

金秋九月，1800多万名人民教师迎来属于自己的节日——第三十九个教师节。

教师是立教之本、兴教之源。这1800多万名教师组成了一支了不起的队伍，他们兢兢业业，勇毅担当，“一个肩膀挑着学生的未来，一个肩膀挑着民族的未来”，支撑起世界规模最大的教育体系，支撑着中华民族的教育强国梦想。

在这支令人尊重的队伍中，有希望“学生们远方有灯、脚下有路、眼前有光”的乡村教师张桂梅，有用毕生精力践行“振兴中华，乃我辈之责”铮铮誓言的黄大年，有坚持求真务实、治学报国的卫兴华，还有一生秉持“教育乃我之事业，科学乃我之生命”的高铭暄……心怀热爱，躬耕不辍，他们用爱与奉献诠释了人民教师的责任担当。

正是这些教师，耕耘在不同的教育领域，用各自不同的方式，诠释对于教师责任的理解。在广大学生的心中，种下爱与希望，在中国教育事业发展的壮美画卷中，书写朴素而厚重的篇章。

实地采访中，每每与老师们交流，总能为他们真挚的话语所打动：“我的生命价值，就在于我和学生在一起”，这是90余岁仍坚守教学一线的清华大学张礼教授从教一生的信念；“对这些孩子来说，给他们一个机会，就可能改变人生，我们有责任帮助他们”，这是退休后主动到贵州大山深处支教的陈立群的人生选择；“教育意味着一棵树摇动另一棵树，一朵云推动另一朵云。如果可以，我愿意永远做那棵树、那朵云，让更多孩子走出大山，远离贫困”，这是乡村教师支月英几十年如一日的坚守；“我也常常问自己，究竟是孩子们离不开我，还是我更离不开他们。应该是我更离不开他们吧。一棵树一旦出生，就站在那里坚守一生，无怨无悔”，这是基层教师陈建民的心声……朴素的话语中，饱含对三尺讲台的深沉热爱，对教书育人的深刻理解，对人民教师这个光荣称谓的深情诠释。

“痴心一片终不悔，只为桃李竞相开。”在这个光荣的节日，我们愿将世间最美的言语、最真挚的祝福都送给太阳底下最光辉的职业。期待一项项惠及万千教师的政策和措施，更好地维护教师权益，改善教师待遇，提高教师地位。因为，“使教师成为最受社会尊重的职业”是对教师职业的最大尊重，是整个社会的深切期待。

点亮学生梦想，托举民族未来。向三尺讲台上的每一位筑梦人致敬！

《 人民日报 》（ 2023年09月09日 06 版）

(责编：岳弘彬、牛镛)