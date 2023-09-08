新华社巴黎9月7日电（记者徐永春）联合国教科文组织7日发布《教育与研究领域生成式人工智能指南》（简称“《指南》”），呼吁各国政府通过制定法规、培训教师等，规范生成式人工智能在教育中的应用。

据介绍，该《指南》以2021年发布的教科文组织《人工智能伦理问题建议书》和2019年发布的《北京共识——人工智能与教育》为基础，旨在推动人的能动性、包容、公平、性别平等以及文化和语言多样性。

《指南》解释了生成式人工智能的定义，阐述了生成式人工智能引发的争议及其对教育的影响，尤其是它如何加剧数字鸿沟，列出了各国政府为规范生成式人工智能应采取的关键步骤，并为在教育和研究中以符合伦理要求的方式应用生成式人工智能建立政策框架。

《指南》建议，将在课堂上使用人工智能工具的最低年龄设定为13岁，并呼吁对教师进行相关培训。

联合国教科文组织总干事阿祖莱表示：“生成式人工智能可为人类发展带来巨大机遇，但也可能造成伤害和偏见。如果缺乏公众参与以及政府的必要保障和监管，人工智能就不能融入教育。教科文组织的这份指南将帮助政策制定者和教师从学生的基本利益出发，充分发挥人工智能潜能。”

联合国教科文组织4日至7日在法国巴黎总部举办“数字学习周”，重点讨论公共数字学习平台和生成式人工智能等议题，并于7日发布《教育与研究领域生成式人工智能指南》。

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