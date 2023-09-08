人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>教育

教科文组织呼吁规范生成式人工智能在教育中的应用

2023年09月08日16:42 | 来源：新华网
小字号

　　新华社巴黎9月7日电（记者徐永春）联合国教科文组织7日发布《教育与研究领域生成式人工智能指南》（简称“《指南》”），呼吁各国政府通过制定法规、培训教师等，规范生成式人工智能在教育中的应用。

　　据介绍，该《指南》以2021年发布的教科文组织《人工智能伦理问题建议书》和2019年发布的《北京共识——人工智能与教育》为基础，旨在推动人的能动性、包容、公平、性别平等以及文化和语言多样性。

　　《指南》解释了生成式人工智能的定义，阐述了生成式人工智能引发的争议及其对教育的影响，尤其是它如何加剧数字鸿沟，列出了各国政府为规范生成式人工智能应采取的关键步骤，并为在教育和研究中以符合伦理要求的方式应用生成式人工智能建立政策框架。

　　《指南》建议，将在课堂上使用人工智能工具的最低年龄设定为13岁，并呼吁对教师进行相关培训。

　　联合国教科文组织总干事阿祖莱表示：“生成式人工智能可为人类发展带来巨大机遇，但也可能造成伤害和偏见。如果缺乏公众参与以及政府的必要保障和监管，人工智能就不能融入教育。教科文组织的这份指南将帮助政策制定者和教师从学生的基本利益出发，充分发挥人工智能潜能。”

　　联合国教科文组织4日至7日在法国巴黎总部举办“数字学习周”，重点讨论公共数字学习平台和生成式人工智能等议题，并于7日发布《教育与研究领域生成式人工智能指南》。

(责编：袁勃、赵欣悦)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部