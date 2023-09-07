9月4-5日，第二届大学联合会全球论坛（GUAF）在泰国曼谷朱拉隆功大学举行，论坛由东盟大学网络（AUN）主办。中国高等教育学会（CAHE）会长杜玉波以视频方式出席。AUN执行主任乔蒂斯·迪拉蒂蒂，欧洲大学协会(EUA)主席约瑟夫·加雷尔，学会副会长、秘书长姜恩来，美国教育委员会（ACE）协理副主席冈花弘直，加拿大大学协会（UC）副主席菲利普·兰登，印度大学协会（AIU）主席高里·杜特·夏尔马，阿拉伯大学协会(AArU)秘书长阿姆尔·埃扎特·萨拉马等出席会议。EUA秘书长阿曼达·克劳福特、高等教育政策部主任迈克·盖贝尔，AIU秘书长潘卡伊·米塔，拉丁美洲及加勒比高等教育中心（ENLACES）秘书长伊丽莎白·伯纳尔·甘博亚，学会学术发展咨询委员会委员、厦门大学教育研究院院长别敦荣，学会秘书处学术与交流部主任高晓杰、外事助理李佩娅等参加会议。会议由乔蒂斯·迪拉蒂蒂主持。

杜玉波视频讲话。中国高等教育学会供图

杜玉波在视频讲话中指出，大学联合会全球论坛自成立至今，各组织成员互学互鉴、深化交流合作，为各国各区域高等教育发展作出了积极贡献。我们要更加重视高等教育治理能力变革。积极参与国际教育规则制定、国际教育教学评估和认证，深化双边或多边高等教育人文交流机制，推动高等教育的全球治理体系向着更加公正合理的方向发展。我们要更加重视高等教育资源共享。充分利用大数据、人工智能等新技术手段的积极作用，大力推动跨学校、跨区域、跨国家的知识技术传播，有效促进全球优质教育资源开放、流动、共享。我们要更加重视开放包容的国际交流合作。构建高等教育人才培养的合作新平台，共建国际联合实验室，共同开展国际科学研究，共享优质课程、师资和创新成果，推动不同国家和地区间的多元文化交往交流交融，实现民心相通和共同发展。

乔蒂斯·迪拉蒂蒂主持会议。中国高等教育学会供图

本次论坛共设有“国际流动与认可”“ 可持续发展与国际伙伴关系”“机构自治与学术自由”“数字化与未来教育”“研究与课程发展”五大议题，参会人员在专题工作小组一年来讨论的基础上，围绕议题开展了深入交流，形成初步共识。

关于“国际流动与认可”，与会代表认为，虚拟流动已经成为实际流动的有效替代路径，有助于大学生尽快适应日益数字化和全球化的社会变革，实现毕业后的学术及就业目标。与此同时，虚拟流动出现的问题需要在全球层面共同寻求有效治理。

关于“可持续发展与国际伙伴关系”，与会代表一致赞同大学应当尝试寻找更多可行方案，通过互补的校内和校外倡议，建设可持续发展智慧校园体系，助力解决社会层面的可持续发展问题，在绿色校园建设等可持续发展方面作出努力。

关于“机构自治与学术自由”，与会代表表示，后疫情时代的重大变化之一是大学治理方式的革新，即数字化变革及数字化应用于管理的转变。机构自治与学术自由不仅面临治理方式革新带来的挑战，而且面临政府政策影响的挑战，大学协会组织应在推动大学的自治与学术自由方面发挥积极作用。

关于 “数字化与未来教育”“研究与课程发展”， 与会代表一致认为，在人工智能时代，大学应当加强数字化基础设施建设，提升数字化转型能力，围绕数字化转型、评价等相关问题开展研究，破解以期刊论文及相关影响因子评价科研等难题，在区域合作的基础上，推动数字化转型的实现。

围绕《全球高等学历学位互认公约》《联合国保护与提升大学价值所树立的价值观与行动步骤联合声明》，与会代表展开了深入讨论，一致认为应在充分调研的基础上，推动形成共识，适时发布联合行动声明。

论坛现场。中国高等教育学会供图

论坛举行了大学联合会全球论坛轮值主席交接仪式。GUAF2023论坛主席乔蒂斯·迪拉蒂蒂将GUAF旗帜交与中国高等教育学会副会长、秘书长姜恩来，标志着中国高等教育学会将正式担任GUAF2024轮值主席。高晓杰代表学会介绍了未来一年的工作设想及GUAF2024论坛方案，宣布第三届大学联合会全球论坛将于2024年9月下旬在北京举行。姜恩来致交接仪式闭幕词，他表示，2024年，中国高等教育学会将继续秉承GUAF宗旨——作为集体声音，通过联合声明和行动推动区域和全球高等教育的发展，学会将认真部署，努力创新，力争把会议办成全球高等教育领域的一次盛会。

乔蒂斯·迪拉蒂蒂在总结讲话中表示，过去一年，各组织成员秉持开放友好的态度，共同探讨促进高等教育国际合作与发展的诸多议题。未来九大教育组织应继续努力，以集体的声音，鼓励虚拟流动，推动学分与学历互认等工作，为高等教育可持续发展作出贡献。论坛确定印度大学协会担任2025年轮值主席。

大学联合会全球论坛由欧洲大学协会（EUA）、中国高等教育学会（CAHE）、美国教育委员会（ACE）、加拿大大学协会（UC）、印度大学协会（AIU）、东盟大学网络（AUN）、阿拉伯大学协会（AArU）、非洲大学协会（AAU）、拉丁美洲及加勒比高等教育中心（ENLACES）等9家教育组织共同发起，并于2022年5月17日，在西班牙巴塞罗那举行第一届会议，发布了《大学联合会全球论坛新闻声明》。

来源：中国高等教育学会

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