人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>教育

在全社会树立科学的教育观（人民论坛）

尹双红
2023年09月07日08:39 | 来源：人民网－人民日报
小字号

“敬教劝学，建国之大本；兴贤育才，为政之先务。”教育是民族振兴、社会进步的重要基石，是功在当代、利在千秋的德政工程。在中共中央政治局第五次集体学习时，习近平总书记强调：“要在全社会树立科学的人才观、成才观、教育观，加快扭转教育功利化倾向，形成健康的教育环境和生态。”

教育是一门科学，兴教办学、人才成长有客观规律。只有在全社会树立科学的教育观，才能引领教育事业健康发展。在全国教育大会上，要求“健全立德树人落实机制，扭转不科学的教育评价导向”；针对教育培训乱象等问题，指出“教育，无论学校教育还是家庭教育，都不能过于注重分数”；在北京育英学校考察时，强调“学生的理想信念、道德品质、知识智力、身体和心理素质等各方面的培养缺一不可”……围绕青少年的健康成长、全面发展，习近平总书记从教育理念上正本清源，引领教育回归“立德树人”的初心，推动全社会为青少年成长成才营造良好教育环境。

教育是国之大计、党之大计。培养什么人、怎样培养人、为谁培养人是教育的根本问题。习近平总书记强调：“教育的根本任务是立德树人，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。”人无德不立，育人的根本在于立德。只有德“立”住了，人才能“树”起来。这个德既有个人品德，也有社会公德，更有报效祖国和服务人民的大德。落实立德树人根本任务，就要用科学理论培养人，用正确思想引导人，用主流价值涵育人，引导青少年扣好人生第一粒扣子，引导他们树立共产主义远大理想和中国特色社会主义共同理想，把爱国情、强国志、报国行自觉融入新时代追梦征程，努力成长为堪当民族复兴重任的时代新人。

办教育，必须着眼于促进人的全面发展。如何“树人”，自古以来都备受重视。从“兴于诗，立于礼，成于乐”，到“欲文明其精神，先自野蛮其体魄”，再到“要求人心净化，先要求人生美化”，这些话虽侧重点不同，但都道出了同一个道理：仅用专业知识教育人是不够的。德智体美劳全面发展，字字千金，都是经过多年总结摸索才得出来的。素质教育是教育的核心，坚定教育自信，弘扬我国优秀教育传统，吸收借鉴国际先进经验，构建德智体美劳全面培养的教育体系，就能不断提升学生综合素质，使学生们的知识、才能、身体、精神、个性等都得到全面而丰富的发展。

适合的教育是最好的教育。树立科学的教育观，就要注重以人为本、因材施教，注重学用相长、知行合一，使教育的选择更多样、成长的道路更宽广。从深化新时代教育评价改革，引导确立科学的育人目标；到各级各类学校树立正确办学理念，尊重教育规律和学生成长规律，努力让每个学生都有人生出彩的机会；再到家庭发挥好第一课堂作用，培养孩子的健康心态、优秀品格、实践能力……全社会都牢固树立科学的教育观，坚决克服教育中的短视行为、功利化倾向，才能让孩子在家庭、校园、社会共同营造的良好氛围中健康快乐成长。

“国势之强由于人，人材之成出于学。”时代越是向前，知识和人才的重要性就愈发突出，教育的地位和作用就愈发凸显。今天，奋进强国建设、民族复兴的新征程，我们必须更加重视教育，更加重视树立科学的教育观。以科学的理念为引导，全面提升各级各类教育质量，大力促进教育公平，我们一定能培养出更多更好能够满足党、国家、人民、时代需要的人才，为中华民族伟大复兴提供源源不断的人才支撑。

《 人民日报 》（ 2023年09月07日 04 版）

(责编：李依环、郝孟佳)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部