尹双红

“敬教劝学，建国之大本；兴贤育才，为政之先务。”教育是民族振兴、社会进步的重要基石，是功在当代、利在千秋的德政工程。在中共中央政治局第五次集体学习时，习近平总书记强调：“要在全社会树立科学的人才观、成才观、教育观，加快扭转教育功利化倾向，形成健康的教育环境和生态。”

教育是一门科学，兴教办学、人才成长有客观规律。只有在全社会树立科学的教育观，才能引领教育事业健康发展。在全国教育大会上，要求“健全立德树人落实机制，扭转不科学的教育评价导向”；针对教育培训乱象等问题，指出“教育，无论学校教育还是家庭教育，都不能过于注重分数”；在北京育英学校考察时，强调“学生的理想信念、道德品质、知识智力、身体和心理素质等各方面的培养缺一不可”……围绕青少年的健康成长、全面发展，习近平总书记从教育理念上正本清源，引领教育回归“立德树人”的初心，推动全社会为青少年成长成才营造良好教育环境。

教育是国之大计、党之大计。培养什么人、怎样培养人、为谁培养人是教育的根本问题。习近平总书记强调：“教育的根本任务是立德树人，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。”人无德不立，育人的根本在于立德。只有德“立”住了，人才能“树”起来。这个德既有个人品德，也有社会公德，更有报效祖国和服务人民的大德。落实立德树人根本任务，就要用科学理论培养人，用正确思想引导人，用主流价值涵育人，引导青少年扣好人生第一粒扣子，引导他们树立共产主义远大理想和中国特色社会主义共同理想，把爱国情、强国志、报国行自觉融入新时代追梦征程，努力成长为堪当民族复兴重任的时代新人。

办教育，必须着眼于促进人的全面发展。如何“树人”，自古以来都备受重视。从“兴于诗，立于礼，成于乐”，到“欲文明其精神，先自野蛮其体魄”，再到“要求人心净化，先要求人生美化”，这些话虽侧重点不同，但都道出了同一个道理：仅用专业知识教育人是不够的。德智体美劳全面发展，字字千金，都是经过多年总结摸索才得出来的。素质教育是教育的核心，坚定教育自信，弘扬我国优秀教育传统，吸收借鉴国际先进经验，构建德智体美劳全面培养的教育体系，就能不断提升学生综合素质，使学生们的知识、才能、身体、精神、个性等都得到全面而丰富的发展。

适合的教育是最好的教育。树立科学的教育观，就要注重以人为本、因材施教，注重学用相长、知行合一，使教育的选择更多样、成长的道路更宽广。从深化新时代教育评价改革，引导确立科学的育人目标；到各级各类学校树立正确办学理念，尊重教育规律和学生成长规律，努力让每个学生都有人生出彩的机会；再到家庭发挥好第一课堂作用，培养孩子的健康心态、优秀品格、实践能力……全社会都牢固树立科学的教育观，坚决克服教育中的短视行为、功利化倾向，才能让孩子在家庭、校园、社会共同营造的良好氛围中健康快乐成长。

“国势之强由于人，人材之成出于学。”时代越是向前，知识和人才的重要性就愈发突出，教育的地位和作用就愈发凸显。今天，奋进强国建设、民族复兴的新征程，我们必须更加重视教育，更加重视树立科学的教育观。以科学的理念为引导，全面提升各级各类教育质量，大力促进教育公平，我们一定能培养出更多更好能够满足党、国家、人民、时代需要的人才，为中华民族伟大复兴提供源源不断的人才支撑。

《 人民日报 》（ 2023年09月07日 04 版）

(责编：李依环、郝孟佳)