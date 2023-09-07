第十二次中国公民科学素质抽样调查结果显示，2022年我国公民具备科学素质的比例达12.93%，比2020年的10.56%提高了2.37个百分点。公民科学素质水平持续快速提升，为我国向创新型国家前列迈进提供坚实人才支撑。

公民具备科学素质是指崇尚科学精神，树立科学思想，掌握基本科学方法，了解必要科技知识，并具有应用其分析判断事物和解决实际问题的能力。中办、国办去年印发的《关于新时代进一步加强科学技术普及工作的意见》提出，到2025年，公民具备科学素质比例超过15%。

本次调查结果显示，2022年我国超2/3省份公民科学素质水平超过10%。珠三角、长三角和京津冀三大区域科学素质水平呈领跑态势，其中北京、上海、广州已接近发达国家水平；中西部地区公民科学素质发展不平衡情况有所缓解。

从不同人群看，农村居民在各类群体中的科学素质增幅相对较大，城镇居民和农村居民具备科学素质的比例分别达到15.94%和7.96%，城乡发展不平衡状况进一步缓解；男性公民和女性公民具备科学素质的比例分别达到14.77%和10.98%，女性科学素质提升相对较快，性别差距进一步缩小；公民科学素质水平呈随年龄段增加而降低的态势，并随受教育程度的提高呈陡升式阶梯分布。

调查研究指出，我国公民对科技发展信息的感兴趣程度较高，互联网已成为信息时代我国公民获取科技信息的首要渠道。总体上看，我国公民崇尚科学、理性求实、支持创新，理性思维和科学意识进一步提升。（记者温竞华）

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