“今天的这一课，将中国红印在我眼底，将中国梦种在我心中！”南开大学医学院2023级口腔医学专业学生王馨阅说。9月3日，南开大学举办军训成果汇报表演，为新生带来一场别开生面的“开学第一课”。

“忠诚祖国，热爱南开，为中华崛起而读书。”正如南开大学校长陈雨露为新生所写的开学寄语，南开大学把爱国主义教育作为开学第一课的主要内涵，将习近平总书记在南开大学考察调研时的重要指示精神作为开学季教育的必修课，引导学生像周恩来总理一样树立起“为中华之崛起而读书”的远大志向，践行南开人责任。

金秋开学季，天津市教委及早谋划、统筹协调，指导各级学校做好开学第一课教育工作。暑假期间，天津市教委联合天津电视台等相关单位，制作6节覆盖大中小学的示范课课程，在开学季全面推送播出，引领学生沉浸式感受新时代的美好生活。

在和平区，2023年度全国“新时代好少年”、岳阳道小学学生李云铮讲述了自己怀揣“科技强国”梦想、努力奋斗的故事；新华南路小学邀请全国劳动模范、天津港第一港埠有限公司拖头队副队长成卫东讲劳动教育课，激励全校师生向“大国工匠”学习。静海区教育局制作了思政课微视频，讲述人民子弟兵在抗洪救灾中所作的贡献；静海区第一中学举行以“弘扬抗洪精神”为主题的升旗仪式，邀请参加抗洪救灾的教师志愿者讲述抗洪事迹，诠释爱国报国情怀。南开区检察院“羣心”未成年人检察工作室干警“大个叔叔”为1000余名高一新生送去法治宣讲；南开区禁毒办制作禁毒教育“开学第一课”，提高学生拒毒、防毒意识；公安南开分局长虹派出所社区民警来到天津市四十三中学展开宣讲，提升师生反诈意识和自我防护意识。蓟州区组织各小学创新式开展开学活动，采取学生发言、家长讲话、教师穿插点评等形式，上好“心理健康第一课”。（记者 武少民）

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