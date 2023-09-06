本报记者 郑少忠 朱 磊 周 欢

9月2日16时16分，开国少将甘祖昌的夫人、第四届全国道德模范、全国优秀共产党员龚全珍同志逝世，享年100岁。

从66年前毅然随夫返乡务农，到成为全国道德模范、全国优秀共产党员、最美奋斗者，龚全珍从未忘记过她和丈夫甘祖昌的信念：“每天都认认真真全心全意为人民服务。”

甘祖昌和龚全珍的家风故事，既传承了中华优秀传统文化，又注入了中华民族现代文明的元素，就像那一池莲花，花香籽实。

“家风是一个家庭的精神内核，也是一个社会的价值缩影。”

2013年9月26日，习近平总书记在京会见第四届全国道德模范及提名奖获得者。讲话结束时，习近平总书记把目光转向全国道德模范、甘祖昌将军夫人龚全珍，饱含深情地说，我们要弘扬这种艰苦奋斗精神，不仅我们这代人要传承，我们的下一代也要弘扬，要一代一代传承下去。

“没有一双铁脚板，怎么当好农民啊”

1957年8月，开国少将甘祖昌辞去新疆军区后勤部部长之职，一家14口人回到家乡江西萍乡市莲花县坊楼镇沿背村，行李只有3个箱子、3只麻袋。

“到家没两天，父亲不仅自己脱下鞋子干农活，还让大家跟他一起。”甘祖昌的女儿甘公荣不止一次听姐姐们回忆，农村道路多石砾，没半天脚上就布满了伤口。

“没有一双铁脚板，怎么当好农民啊！”到了夜晚，面对子女们委屈的眼泪，甘祖昌用山茶油轻轻涂抹他们脚上的血痕。

龚全珍虽然心疼，却能读懂这份心。

“山上满是果树，山下粮食满仓……”甘祖昌向龚全珍讲起过当年与受伤的战友一起畅想家乡未来的场景，“活着就要兑现承诺啊！”

龚全珍清晰记得甘祖昌日记本里夹着的那份报告：“自1951年我跌伤后，患脑震荡后遗症，经常发病，不能再担任领导工作了，但我的手和脚还是好的。我请求组织上批准，我回农村当农民，为建设社会主义新农村贡献力量。”

甘祖昌1986年3月去世后，龚全珍住到了甘公荣位于莲花县琴亭镇的家里。那一年，龚全珍63岁。甘祖昌的那句“活着就要兑现承诺”，一直在她耳畔萦绕。

抚摸着甘祖昌的照片，龚全珍在心底里一遍遍问：“祖昌啊，我还能再做些什么？”

她想到了莲花县幸福院的孤寡老人，搬到幸福院住，自己可以当服务员，陪伴照顾老人们，“祖昌生前常念着他们”。

在幸福院里，龚全珍搞卫生、种蔬菜，帮助老人缝缝补补，忙里忙外。她总是告诫自己“不能闲着”。

幸福院与琴亭小学相邻，看到孩子们放学后在喧闹的马路边玩耍，龚全珍的心提到了嗓子眼：“我得给孩子们找个去处。”于是，照顾老人之余，龚全珍为孩子们组织了课余“幸福学习小组”。

“龚奶奶总是笑眯眯的，说的话都很暖心。她领着我们读书，夏天为我们打扇，冬天帮着织手套……”35岁的彭晓金，至今记得29年前在“幸福学习小组”的那段快乐时光。

彭晓金从小患有鼻炎，经常流鼻涕，家里人没在意。龚全珍了解后，悄悄塞给彭晓金30元钱，让他妈妈带他去看病。

“我舍弃了物质生活，去追寻精神世界。”龚全珍平静地说。从那时候开始，她从未停下过奉献的脚步。

2011年11月，琴亭镇成立了“龚全珍工作室”，帮困助学。那年，龚全珍88岁，可她仍然亲力亲为，为街坊四邻排忧解难。

2013年底，新疆军区联勤部派人前来看望龚全珍，并送上3万元慰问金。在相关部门支持下，龚全珍用这笔慰问金成立了龚全珍爱心救助协会，开展下乡走访困难群众等活动。

“只能给后代留下革命传家宝，不能留下安乐窝。”在龚全珍看来，“言传身教就是给子女的传家宝。”

不计得失、甘于奉献，一片赤诚之心，融入甘家人的血脉。

“甘姐，您咋想的？”2000年，甘公荣所在的金融单位精减岗位。在同事们看来，作为老革命后代，又有不少荣誉，精减怎么也轮不到甘公荣。没想到的是，甘公荣主动要求“内退”：“我身体不好，不能占着岗位，该让年轻人上。”

“要像前辈那样，不计个人得失。”2017年2月，甘祖昌的曾孙女甘迪辞掉在广东月薪上万元的工作，回到沿背村，当起了江西甘祖昌干部学院的讲解员，每月工资3000余元。

在平凡的工作岗位上，不计得失、兢兢业业，当人民群众需要时，尽己所能，义无反顾。甘家人传承的这一品格，被龚全珍总结为“老老实实，勤勤恳恳”8个字。

“精神遗产比几间房子珍贵得多，把你的精神继承下来，将是一个高尚的人、对人民有益的人。”龚全珍在日记里写着对甘祖昌的心里话。

“为国家做事情，做不了大事就做小事”

得知龚全珍去世的消息，家住萍乡市区的彭艳峰眼泪夺眶而出，脑子里涌现的全是30年前初见龚全珍时的情景。

1993年9月，彭艳峰怯生生地走进了莲花县幸福院。父母都是残疾人、刚从乡下来到城里的彭艳峰，见人都不敢抬头。看出孩子的胆怯，龚全珍轻轻招手让她过来，顺势将她揽入怀中。彭艳峰哽咽着喊了一声：“奶奶！”

彭艳峰母亲工作的企业倒闭了，龚全珍从自家拿来500元“创业资金”，鼓励她用缝纫这门手艺渡过难关。

几十年来，像彭艳峰这样接受过龚全珍帮助的老人和孩子，数都数不清。

“我9岁那年，母亲就去世了，是龚老师给了我母亲般的爱。”回忆过往，莲花县民政局原副局长朱松林眼中泛起泪花。

在莲花县九都中学读初中时，有一天朱松林发烧到40摄氏度。时任九都中学教师的龚全珍赶忙带他去医院，在床头一连守了几夜，拿冷毛巾一遍遍地为他敷额头降温。朱松林发烧胃口差，龚全珍就给他一口口喂稀饭，直到痊愈。

“父亲经常感慨，人生在世几十年，生命短暂，我们应当多干点对人民有益的事情。”甘公荣忘不了父母的言传身教：父亲不允许家人在盖房、婚庆等方面铺张，却为素不相识的群众慷慨解囊，临终前牵挂的是购买化肥农药帮助困难农户；母亲80多岁的时候，还提着物品走访困难群众，生病住院时也不忘叮嘱家人替她走访慰问。

当母亲年事已高，甘公荣主动接过接力棒。从个人救助到团体帮扶，从走访募捐到组建志愿者团队，甘公荣的足迹遍布莲花县的每个村子。

在坊楼镇田垅村村民陈满娇心中，遇见甘祖昌、龚全珍一家人，是自己最大的幸运。

她忘不了甘祖昌老将军的好。过去陈满娇要挑30多斤粮食，走到20公里外的县城磨面粉，是甘祖昌在公社办了面粉厂，方便了周边群众。头一次去厂里磨面粉时，想到再也不用吃苦头，陈满娇竟哭出了声。“哭啥，好日子还在后头！”甘祖昌抹掉陈满娇的眼泪，哈哈一笑。

她忘不了龚全珍老阿姨的好。当年父亲患重病，陈满娇面临辍学，是龚全珍步行十几里山路找到她母亲耐心劝解，并帮助她父亲住进医院治病。

她忘不了甘公荣的好。陈满娇因丈夫离世家境困难，甘公荣常常接济财物。听说陈满娇想办厂需要押金，甘公荣找到银行帮助贷款5万元，让她实现了梦想。

“以后，让我跟你一起做公益吧！”陈满娇满怀感激地对甘公荣说。现在，她已成为莲花县巾帼志愿服务协会会长，带动培养出26支队伍、1580多名志愿者。

“挎包用了十几年，颜色变了都不丢；下乡就是白水就馒头，买瓶矿泉水也舍不得；她家孩子们身上难见几件新衣服，儿子衣柜里还挂着舅舅的旧大衣……”这些年，陈满娇在一旁默默地观察着甘公荣，“她宁可苦自己，也要想方设法省出更多钱来帮别人。”

迄今，莲花县龚全珍爱心救助协会已募集资金100多万元，累计帮助贫困家庭学生和困难群众上百人。

盛夏时节，沿背村村后的虎形岭上，500多亩山地绿树成荫、瓜果飘香。

“当年，甘祖昌老将军带着子女们，用捡拾的上万斤肥料，在虎形岭上改良土壤、种上果树。可瓜果满山时，他却不让孩子们采摘。”沿着步道，28岁的甘迪娓娓道来。

“为什么？”听讲者一脸诧异。

这个问题也曾令甘迪困惑。当她回到沿背村，通过读书、走访，谙熟甘祖昌的故事后，这位淡泊名利、一心为民的共产党人形象，在脑海里逐渐丰满。“原来，为了调动群众开荒虎形岭的积极性，当年老爷爷主动将改造好的果林交给了村集体，由村集体分配给村民。”

把自家建房材料捐出来为村里建仓库；困难时期，自家辛苦养大的猪，全部平价卖给国家；回乡后攒下10万元的积蓄，有8万多拿出来支援建设……一遍遍讲述着曾祖父甘祖昌的故事，甘迪的心灵总是被深深触动，对自己的选择和未来有了更坚定的信心。

为了尽快适应讲解员工作岗位，甘迪在多地参加培训之余，坚持读书自学，每天早起对着镜子练习演讲。经过一年多的磨炼，她从刚上岗时紧张到结巴的新手，成长为业务骨干。

慕名而来的人越来越多，很多人都是在休息时间找来，甘迪从不推辞，义务讲解时间几乎赶上了工作时间。除了担任讲解员，她还积极参与微党课等工作，忙时一天要接待400多人、一周带14个班。

几位拄着拐杖的听讲老人，得知甘迪是甘祖昌的曾孙女时，握着她的手久久不愿松开：“我们年纪大了，可能是最后一次来听老将军的故事。你这样传承，真好！真好！”

“老爷爷说，活着就要为国家做事情，做不了大事就做小事，干不了复杂重要的工作就做简单的工作。我只希望，自己能够按照老爷爷的教导，做一名合格的家风传承者。”甘迪说。

“不怕手粗就怕心粗，不怕气短就怕志短”

陪着母亲甘公荣踏访故地，金锋记不清有多少次了。

那山那水，那每一块石头，似乎都在为他讲述着外公甘祖昌的故事：亲自下田，用双手一捧一捧捞烂泥，带领乡亲们把200多亩冬水田改造成了良田；跟工友们吃住在工地，和年轻人一起挑水泥、运材料，修建起江山陂；面对荒山，立下愚公志，用断10多根锹把，手上磨出一层层茧子，硬是把“光头山”变成了丰收岭……

孩童时代的金锋，就在心里立下了向外公学习的志向。

2018年4月，金锋所在的莲花县审计局选派驻村第一书记，他头一个报了名。

金锋到三板桥乡桥头村的第二天，上班时间，村委会里不见金锋人影。“我就知道，年轻人来，难免走过场。”有村干部说。

其实，他一大早便开始走访贫困户。

桥头村是个贫困村，人均收入不足3000元。如何带领群众脱贫致富？一个多月时间里，金锋跑遍全村，笔记本上写满了群众的意见建议，桥头村的问题也摸了个清楚。

“鱼苗养殖是桥头村传统产业，可塘堤高低不一，年久失修，雨多存不住，雨少容易旱，一年只能养半年鱼。”怎么办？像外公当年那样挖渠修塘，再建3口大蓄水池，为村里发展水产业打下基础。

为争取农村建设项目经费，金锋一次次到市县相关部门沟通对接，前后争取到50万元。“有些零散工程不在项目主体预算里，金锋垫进去了不少钱。”村党支部书记杨凤山说。

资金预算有限，金锋便带着全村壮劳力上阵，妇女做饭送水。那几个月，顶着烈日或风雨，大伙全力以赴，身上晒脱了皮，肩上磨出了茧，村子却干出了希望。

开办村卫生室，为慢性病患者设立买药“绿色通道”；建水圳，彻底解决困扰村里多年的饮水问题；争取养殖扶贫项目、光伏扶贫项目；村集体年收入增至20多万元，村民人均纯收入3年里增加1万余元……驻村3年，金锋住在简陋办公室，吃在路边大排档，却给桥头村留下一张张亮眼的成绩单。

金锋离开村子时，村民们那么不舍。77岁的徐后姬平时省吃俭用攒下几十个鸡蛋，装在袋子里使劲往金锋手里塞。

直到金锋离开，村民们才知道他是甘祖昌将军的外孙。“不愧是将军后人！”杨凤山竖起大拇指。

“不怕吃苦，要啃最硬的骨头，挑最重的担子。”在萍乡市安源区市场监管局工作的甘祖昌的孙子甘军，心里牢记着爷爷常说的这句话。

很多同事不知道，甘军右眼因在部队训练时受伤，如今视力不到0.1。但他们知道，“处理急难险重问题，甘军是把好手！”

北风呼啸，从安源区青山镇通往青峰水泥厂的道路积雪结冰，车辆无法通行。“营业执照过期，前几天去镇里更换，准备这几天去拿。没想到被封在山里，出不去了。”执照没拿到，影响业务洽谈，青峰水泥厂厂长瞿建陵心头着急。

同一时间，甘军手里拿着十几张新办或更换的营业执照，也在犯愁，“企业生产经营等不起，这么下去不是个办法！”心一横，他决定冒雪出发为企业送上门。没承想，半路上骑的电单车坏了，甘军只得徒步上山。

远远望见，半山腰，一个身影正艰难地向前跋涉，留下一串泥泞脚印……站在水泥厂门口的瞿建陵又惊又喜：“几份订单保住了！”

“爷爷常说，不怕手粗就怕心粗，不怕气短就怕志短。”到安源区市场监管局后埠分局担任副局长后，甘军主动要求负责与群众打交道最多的投诉举报受理工作。

后埠分局辖区有商户7000多家。甘军骑着电单车寻访商户、投诉人，细细了解他们的心态、诉求。走访越深入，思路越清晰，甘军梳理出“普法、说理、讲情”三步工作法，许多棘手的投诉问题得以妥善处理。

“有家主题婚纱摄影店涉嫌广告违规！”接到消费者投诉电话，甘军第一时间骑着电单车赶往现场。

面对顾客退款要求，店主罗伟东拍起了桌子：“摄影服务已完成了，广告都是实打实的，有什么问题？”

甘军仔细查看了店外广告，“确实违规，使用了‘最’‘首家’等绝对化用语，店里要改一下。”他把罗伟东拉到了一边，讲解广告法的相关规定。

罗伟东气头稍平，甘军又向顾客讲起了情：“做生意不容易，咱们能和解就和解。”

最终，罗伟东与顾客达成协议，“店里为顾客升级了服务，顾客看我有诚意和解，也消了气。”

之后，甘军主动加了罗伟东的微信，不时推送普法知识等信息。“有这样讲法、讲理、讲情的干部，我们创业更有干劲、做事更讲规矩。店里再没出现过类似投诉问题。”罗伟东说。

在后埠分局工作的7年里，甘军受理的大量复杂投诉中，只有1件最后通过司法途径解决。

2021年12月，萍乡市新冠疫情防控形势严峻。甘军主动请缨，驻扎到全市最大的亚鹏冷库。为了排除进出库物资的安全隐患，甘军每天裹上厚厚的军大衣，在冷库一待就是几小时，还帮助解决了分类造册入库等技术问题。“忙过饭点，说请他吃个便餐，他一口回绝。”冷库负责人黄祖鹏说。

翻开冷库食堂用餐记录本，隔几页就能看到甘军的签名和一行小字：交伙食费10元。

“我们的身份不特殊，但是责任特殊”

新疆军区保障部军史研究员张红英，为了讲好甘祖昌从沿背村到新疆、从将军到农民的不凡故事，曾四处走访当年接触过甘祖昌将军的人。

“将军变农民，真能适应吗？”当年，邻居甘友林因为帮助裁剪衣服走近甘祖昌一家人，心中的疑惑很快变成了敬佩。在甘祖昌带动下，全家人适应了一日三餐糙米饭拌红薯丝，适应了穿自家染色的土布衣服，习惯了上旱厕……“后来，他家儿女们说着家乡的土话，光着脚上山下田、挖渠修路，走路带风，脚底板很硬实！身上的那股劲啊，真像他们爸妈。”今年74岁的甘友林说。

2013年冬天，张红英在莲花县见到了甘祖昌的家人。这次相见让张红英念念不忘：“将军家人身上那份质朴让人感动，见贤思齐的动力油然而生。”

“父亲常说，要挑老红军的担子，不摆老红军的架子。”甘公荣对这句话有自己的理解，“我们的身份不特殊，但是责任特殊。”

如今，甘家无论男女老少，都加入了志愿者行列。甘公荣有意识地让儿子金锋和儿媳贺娟跟自己一起去做公益，就像当年妈妈带着她那样。一家人约定，每个月从生活费里挤出钱来，至少参与两天公益活动。粗略统计，甘公荣一家人捐款捐物已经超过了15万元。

今年5月，甘军履新安源区市场监管局丹江分局局长。丹江分局远离萍乡市区、监管区域小，不少人觉得难出成绩，望而却步。甘军却没有丝毫犹豫：“组织的安排是对我的信任。爷爷说过，只有迈不出的腿，没有干不出的成绩。”

还是骑着那辆老旧电单车，两个多月时间里，甘军走访了辖区近一半的商户。同事们劝他换辆小汽车，他却笑道：“车好了，人家就离你远喽。”

甘家传承的家风，滋养着自家几代人，也深深地影响了许多人。

走进沿背村村民刘金娇的房间，一张照片引人注目：甘祖昌将军扛着锄头，与一位梳着辫子的小女孩聊天。“那个女孩就是我。”刘金娇说。

“甘祖昌将军穿着打补丁的衣服，挽着衣角裤腿，埋头干得起劲。”1973年春天，在坊楼镇屋场村龙潭水库的工地上，18岁的刘金娇第一次见到了甘祖昌。得知刘金娇前些天刚刚入党，甘祖昌特意在劳动结束后找到她，语重心长地说：“你要用党员的标准严格要求自己，吃苦耐劳……”

“50年了，我从没有忘记老将军的话。”刘金娇义务为村里打扫卫生，走村串户服务孤寡老人。在甘公荣带动下，刘金娇还给自己确定了每周开展4小时志愿活动的任务。

刘金娇给自家定下6条家规，其中一条便是“多吃苦，少计较”。2018年，刘金娇家庭获评江西省“最美家庭”。

天蓝山青，现在的沿背村处处白墙红瓦小楼。一辆辆大巴车载着全国各地的学员们，来到甘祖昌干部学院。在这座“没有围墙的学院”，他们和群众同吃同住同劳动，体悟艰苦奋斗精神。

“习近平总书记指出，家风是一个家庭的精神内核，也是一个社会的价值缩影。”江西甘祖昌干部学院常务副院长林俊江跟学员们交流时说，“家是最小国，国是千万家。成立甘祖昌干部学院的初衷之一，就是希望将甘祖昌将军家庭的家风内核，深植到党员干部心中，让它生根发芽、发扬光大。”

“荷花的故事连着藕，溪水的故事连山丘，将军农民甘祖昌，辞官回家建设家乡”……一首采茶曲，诉说着无数莲花人心中的思念之情。

珍藏在甘公荣家中的一只铁盒里，红布包着3枚闪亮的勋章，那是甘祖昌留给家人的珍贵遗产；一个纸箱里，整齐码放着40多本日记，那是龚全珍交给子女的宝贵物品。在后辈们心目中，勋章和日记里蕴含着的精神财富，是最厚实的、代代相传的家底和家风。

《 人民日报 》（ 2023年09月06日 05 版）

(责编：李依环、孙竞)