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新同学，请接收“文化校历”

2023年09月06日08:11 | 来源：光明日报
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原标题：新同学，请接收“文化校历”

何为复旦？如何做卓越而有趣的复旦人？日前，复旦大学党委书记裘新给本科新生上开学第一堂思政课。课上，4000余名2023级复旦本科新生收到一份特殊的“答案”——《文化校历》。

从开学典礼、毕业典礼等重大仪式，到“学科周”、博士生论坛等学术活动，再到体育赛事、文艺演出及各类群众性活动，这本不厚的小册子，以校历为载体，遴选复旦校园未来一年近400个学术和文化活动，按月份编排，每月都有主题和时令特色，全景式展现复旦这片育人沃土、学术沃土、文化沃土。

复旦为何要给新生送这本小册子？

今年5月，延续陈望道老校长倡导的“学术校庆”传统，复旦大学将原有的校庆学术文化周，延展为校庆学术文化月。从一周到一个月，连续31场学术盛宴，既传承了复旦的学术文化传统，也成为疫情后校园恢复生机活力和文化氛围的重要标志。

那么，学术讲座能不能从一个月到全年，从一个学院承办一次，到一个学院承办一周展示活动，形成“学科周”，并将之机制化、常态化、长效化？基于这样的思考，学校党委6月启动《文化校历》建设，打造新时代高校特色文化品牌，以文化人，以文育人。

两个多月来，工作专班面向全校各单位、各部门征集了2023—2024学年608项活动，最终筛选保留下近400个规模较大、影响力较深、覆盖面较广的活动。目前纳入《文化校历》的活动主要有四类：学校重大仪式性活动、年度重要系列活动；致敬大师活动；学术活动；文化体育活动。活动有的是国际级的，有的是院系的，有的是学生自己主办的。这是复旦首次通过文化校历的形式集成全校各种文化活动，是一份贯穿全年的集成清单，一份多姿多彩的活动集锦，也是一扇展现复旦精神的文化窗口。

“我们主要有两个遴选标准：一是铸魂，引领学生坚定理想信念；二是赋能，提升学生成才能力。”学工部部长艾竹说。作为“时代新人铸魂工程”复旦版的示范性引领性项目，“国家意识、人文情怀、科学精神、专业素养、国际视野”，这复旦大学20字育人理念，写入《文化校历》，也成为贯穿其中的一根主线。

《文化校历》的一大亮点是，从9月开始，每个月都将有若干“学科周”活动。未来一年，29场“学科周”将充分展示综合性大学的学科魅力。

通过首设“学科周”，复旦激励不同思想碰撞、不同学科交融、不同专业互动，共建学术共同体，培育创新沃土。

作为29场“学科周”中的首场，生物生态学学科周的学术讲座、博物馆开放日、实验室开放日等活动蓄势待发。“希望借此契机充分展现复旦生物生态学科风采，提升学科影响力，彰显文化软实力。”生命科学学院党委书记陈浩明表示。

“没有校园文化的凝聚，一所大学只是散装的系科组合。理想的校历活动应体现学校的人文科学精神和师生的气质境界。”新闻学院教授张力奋期待《文化校历》开启新的复旦传统，逐渐建立一流的常设校历活动。

（记者 孟歆迪 颜维琦）

(责编：李昉、李依环)

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