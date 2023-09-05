原标题：大学“养分高”，会“吸收”是关键

山西工学院的学生在画画。新华社发

◆这个秋天，勤学十余载，闯过高考关的你终于迎来了收获的季节。真正属于自己的人生篇章，正在徐徐翻开。

◆在大学校园，有许多精彩等你体验：生动有趣的课堂、思想碰撞的讨论、丰富多彩的活动、五湖四海的伙伴……

◆在大学校园，有各种“宝藏”等你挖掘：看不完的各种图书、听不完的各类课程、齐全的科研设备、前沿的学术思想……

◆面对大学生活，你准备好了吗？《大学新生面面观》第二期，我们特别邀请专家、老师、辅导员与大学新生展开对话，深入解答新生的疑虑与困惑。

1、在砥砺志趣中塑造自我

新生问：上大学后，我们需要重新确定人生方向与目标。我该如何尽快找到自己的志趣所在？

北京外国语大学国际教育学院博士后、讲师寇焜照：如果说大学时光是一片精彩但充满未知的海洋，那么“志趣”就是学业这艘航船的“罗盘”，为学子在校园生活中指引方向。

“志趣”由“志”和“趣”两种内涵丰富的心理活动构成。“志”指向内，它既指意愿，即“心之所之谓之志”，也指“意志”，具有坚定性和持续性，愿意为实现志向克服困难。“趣”指向外，是人的内心活动与外部世界的交汇融通，人与事合而为一，人陶醉其中、怡然自乐，事也久久为功、成为事业。

大学生处于青年早期，思想高度活跃，能力快速发展，既需要明确心志、立定方向，还需要磨砺性情、增长才干。相比“兴趣”，志趣更突出“志”的方面，有了价值自觉的“意向”方能成为“志向”，有了决心和坚持的“意愿”才能形成“意志”。因此，志趣正是思想与行动的统领，是连接理想和实践的桥梁，引领青年学生博学、审问、深思、明辨、笃行，是青年人自我塑造、自我成就航程上“最好的导师”。

为了寻找志趣、发现志趣、砥砺志趣，大学生可以做好几件事：

一是敞开自我，迎接大学所带来的思想洗礼。在社会竞争日趋激烈的当下，学生难免会无意识地将学业等同为工作技能和薪酬回报。然而，正所谓“所见即为所得”，如果只关注教育的现实功用，就无法真正体悟大学所承载的文化积淀和学术传统。“大学之道，在明明德”，当代大学生尤其要主动投入立德树人、涵养智识、心怀天下的高等教育传统之中，在高深知识和广阔实践中寻觅更加明晰的兴趣与方向。

二是勇于挑战，在磨砺中经风雨、见世面、长才干。大学生活宛如一座小径分叉的花园，充满了机会、选择、未知和考验，必定不会顺风顺水、四平八稳。“世之奇伟、瑰怪，非常之观，常在于险远，而人之所罕至焉，故非有志者不能至也。”在转专业的放手一搏中，学生能够学会选择与责任；在实验室的日复一日里，所有的突破都来自日积月累，因而得以养成踏实勤奋的性格；在社会实践的田间乡野上，年轻人方知脱贫攻坚和乡村振兴来之不易，生动的故事定会砥砺理想信念。当代青年一直在父母陪伴中长大，大学恰恰能成为他们宝贵的成长试炼场。

三是塑造自我，汲取大学滋养奋力成长。充分发挥学生的主体性、能动性，从而促进学生的“自我塑造”，也是高等教育发挥育人功能的重要过程。大学既有深厚的文化积淀，又有丰富的教育资源与实践项目，还有充满活力的学生群体。大学丰沃多样的教育资源能够取用多少，关键取决于学生是否有决心沿着志趣所向奋力成长、在实现志趣的同时完成自我塑造。

2、充分用好“智慧资源”、硬件资源、活动资源

新生问：大家都说大学资源丰富，我能用到哪些？又该如何用好？

上海对外经贸大学法学院讲师饶淑慧：大学是青年学生正式离开家庭、进入社会生活的起始期，在完成课业学习基础上，学生还需掌握自主学习的方法与技巧，充分运用大学资源，为将来就业与发展奠定基础。

校园资源分很多类型，一是“智慧资源”。在专业课程之外，很多大学建立了全校课程线上平台供所有学生选修，一些大学还在共享课程网站购买了名师课程供学生免费学习，大大扩展了学生学习的深度与广度。大学图书馆也是一座资源宝库，有分门别类的丰富藏书，学生应抓紧时间多多从书本中汲取知识与思想。大学还有丰富的线上数据库资源，学生可免费登录查找数据资料与科研文献，补充课内所学和启发思考，并借此进行论文撰写等科研活动，锻炼学术研究能力。大学时常举办各种讲座、会议，学生可通过其拓展知识、锻炼思维、交流观点等。大学老师以及讲座、会议人员，一般是领域内的科研人员或实务专家，学生可在适当时机向其请教，在学术方面获得答疑释惑与专业提点。特别要强调的是，在校学生是最易被忽视的“智慧资源”，学生们可时时、处处交流知识与思想，互相启发，共同提升。

二是硬件资源。大学校园为学生提供了舒适便利的学习与生活环境，是培育青年身心、助力成长的绝佳场所。这里有畅通的信息技术网络服务，学生可在教室、图书馆、宿舍等场所开展线上线下交流分享。近年来，国内大学的科研与基础设施建设进步显著，实验室与实验设备的数量与门类增加不少，先进化程度大幅提升；校内图书馆、教室、自习室、研讨室数量多、环境好、设施齐备，还配有智能化教学、学习设备，进一步提升了教与学的效果。此外，很多大学还设有功能齐全、器材多样的体育场所，带来更加年轻化、多样化的锻炼选择与体验。

三是活动资源。学生应在课外积极参加各种活动与项目，锻炼能力的同时探索发展潜力。具体来说，学生可参加感兴趣的社团组织或申请相关实践项目，参与文艺演出、演讲与辩论比赛、公益宣讲等活动，利用寒暑假结队外出调研、支教等，甚至与志同道合的伙伴探索创业等。总而言之，大学生应结合自身条件与优势，合理选择并充分运用大学资源，为人生发展蓄力。

3、带着问题意识和目标导向开展有效阅读

新生问：大学生应该如何读书？读些什么书？

北京大学中文系教授贺桂梅：自主的专业性阅读是大学生活的重要内容。但一定要区分“有效阅读”与“无效阅读”。如今，许多人看起来随时都在通过手机、平板电脑等移动设备阅读，但获取的更多是“信息”而非“知识”。对于大学新生而言，最重要的是学会有规划、有选择、带着问题意识和目标导向开展有效阅读。

一是规划阅读主题。一段时间内主要阅读与某个主题相关的书籍，可以根据自己的兴趣爱好与目标设定主题，也可以选择与将来专业相关或基础性的人文修养书籍。如对中国文学感兴趣，可选择自己喜欢的作家，在一段时间内集中阅读这个作家的传记和代表性作品，同时读一两部入门的文学史作为“地图”了解作家的定位，然后“顺藤摸瓜”去阅读几本（篇）学界最具代表性的研究著作或论文，在此基础上，参照自己的阅读感受，体味、琢磨文学研究如何展开，逐步形成自己的判断和观点。

二是在泛读中筛选精读对象，从精读中领悟“原理”。大部分书籍简单翻翻即可，经典篇目，或在泛读中遇到被反复提及的著作或文章，应考虑纳入精读规划。精读的书需要完整、反复阅读，仔细揣摩全书（篇）的整体结构和阐释思路。对于书中提出的核心观点，要能凝练出几句话并反复琢磨。一旦领悟到观点背后的基本“原理”，就能举一反三。

三是读书必须动笔，只有进入写作状态，阅读才能真正转化为自己的精神构成。阅读过程中，需要经常随手记录自己的阅读感受，整理阅读书目，特别是完成一些读书笔记。有些书是重点阅读对象，可以抄录全书目录、重要观点和段落。一个主题之下几本重要书目的阅读笔记完成后，将逐渐形成一种新的整合性观点，这时，需要考虑进行概括性、提升性写作，最好形成一篇或大或小的文章。可以说，最后完成的这篇文章，是这个主题阅读真正形成的“舍利子”。此后，可以开始与此相关的新主题阅读系列，主题与主题之间应有对话和关联。如此循序推进，积累一年、四年乃至多年，能力与视野将会有大改观，学生也由此在阅读和写作中不断扩展自己、提升自己。

（记者 晋浩天 本报通讯员 聂一丹）

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