本报北京9月4日电 （记者邱超奕）记者从人力资源社会保障部获悉：日前，人力资源社会保障部、财政部印发《关于进一步加强就业政策落实有关工作的通知》，要求各地深入贯彻落实党中央、国务院关于稳就业工作部署，精准有效落实就业扶持政策，提高就业政策的知晓度和落实率，增强广大劳动者和用人单位的获得感。

通知提出明确要求：集中开展就业政策分类宣传。启动“就业政策在身边”滚动宣传，逐项开展“看得懂、算得清、办得明”政策宣传解读，讲清楚政策内容、享受条件、经办流程、申领渠道等要素。盘点核查就业政策落实进度。开展2021年以来就业政策落实进度大排查、问题整改回头看。优先保障中央确定的各项补贴政策，优先落实困难人员的兜底线政策。大力推广“直补快办”经办模式。将就业见习补贴、一次性创业补贴纳入范围，按月开展数据比对，主动向符合条件的推送政策内容，加快审核发放。突出支持民营企业和中小微企业。集中开展人社厅局长进企业宣讲，将重点民营企业、专精特新中小企业纳入重点企业用工保障范围，打包落实政策。优化经办流程和权限设置。将政策落实不到位纳入监督举报受理范围，主动接受群众和社会监督。

《 人民日报 》（ 2023年09月05日 15 版）

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