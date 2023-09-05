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山东科技大学：多措并举护航毕业生求职路

2023年09月05日08:13 | 来源：光明日报
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原标题：山东科技大学：多措并举护航毕业生求职路

“我终于找到了心仪的工作，工资待遇不错……”日前，山东科技大学外国语学院应届毕业生赵一润在参加“送才入企”活动时，与英科医疗科技股份有限公司签订了就业协议。

赵一润曾在多个招聘平台投递了简历，但都石沉大海。前不久，她得知学校有个“荐才小队”，便抱着试一试的想法，登记了自己的求职信息。“没几天，老师就打来电话，邀请我参加‘送才入企’活动，还向企业重点推荐了我。”

“近几年来，学校围绕就业中的重点难点问题，打造就业‘红娘’方阵，推出‘就业前置’模式，实施‘一人一档’精准就业帮扶，努力做到岗位推送不断线、就业指导不断线、重点帮扶不断线。”山科大党委书记罗公利告诉记者。

山科大安全学院2023届毕业生王云翔因参加研究生招生考试，错过了就业的黄金期。该学院“就业帮帮团”指导教师潘刚得知情况后，不仅给他推荐了一些合作企业的就业岗位，还常常为他“开小灶”单独辅导应聘技巧。很快，便传来王云翔签约就业的好消息。

今年以来，山科大打造了“荐才小队”“就业帮帮团”等10余支就业“红娘”队伍，由校院领导、就业导师、专业教师、辅导员、班主任及校友等组成就业“红娘”为毕业生开展个性化就业服务，引导学生树立理性平实的择业观、就业观，量体裁衣精准推送岗位，直到学生签约。不到半年时间，就业“红娘”队伍已定向匹配工作岗位1000余个，500多名毕业生因此受益。

日前，自动化学院电气工程及其自动化专业大四毕业生杨宇森，正式入职了海尔智家股份有限公司。“面试时公司问了很多具体的实践操作问题，因为我之前在公司实习体验过，心里特别有底。”

这场毕业生和企业的“双向奔赴”，得益于山科大探索出的“就业前置”新模式。去年暑假，杨宇森参加了学校组织的企业研学活动，在海尔智家股份有限公司进行了为期3周的实地参观研学，正是这些经历让他从众多竞争者中脱颖而出。

“有部分学生对所学的专业及行业发展缺乏了解，存在自我认识不到位，预期与实际存在偏差的问题，导致就业的意愿不高。”在山科大副校长阳凡林看来，把就业工作“前置”，是做好就业工作的一把“金钥匙”。

因为照顾生病的父母，山科大土木工程专业毕业生兰松没有落实就业单位。与兰松结对的辅导员刘超，不时嘘寒问暖与他保持联系，还把该生信息输入学校干部和教师掌握的“未就业毕业生平台”。

前不久，土建学院党委副书记高静在中建八局第四建设有限公司访企拓岗时，发现该公司招聘要求与兰松就业需求很匹配，就向企业负责人重点推荐了他，很快就听到了兰松签约就业的好消息。

“家庭经济困难的学生，就业关系着自身未来和家庭生计，我们要像关心自己孩子一样关心他们就业。”山科大校长曾庆田表示，学校针对低收入家庭、零就业家庭等特殊重点群体毕业生，开辟“就业创业绿色通道”，建立“一人一档”“一生一策”就业帮扶工作机制，不让一名毕业生在求职路上“掉队”。

（记者 刘艳杰 本报通讯员 韩洪烁）

(责编：李昉、李依环)

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