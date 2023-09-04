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打通技术成果转化堵点

赵 晨 周锦来
2023年09月04日08:19 | 来源：科技日报
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原标题：打通技术成果转化堵点

中共中央办公厅、国务院办公厅近日发布的《关于进一步加强青年科技人才培养和使用的若干措施》（以下简称《若干措施》）提出，要引导支持青年科技人才服务高质量发展。鼓励青年科技人才深入经济社会发展实践，结合实际需求凝练科学问题，开展原始创新、技术攻关、成果转化，把论文写在祖国大地上。

将青年科技人才的科研成果、技术创新或发明发现转化为实际的产品、服务、商业化项目或其他实际应用，从而实现经济、社会或市场价值，这对于发挥科学技术的溢出效应，推动经济社会高质量发展均具有重要意义。然而，青年科技人才成果转化在管理制度、配套资源与激励机制等方面仍存在堵点，致使青年科技人才科技成果转化的数量与质量均亟待提升。为此，应通过优化管理制度、加强资源配套和完善激励措施，为青年科技人才提供更好的成长环境和条件，激发他们的创新热情，推动其科研成果的转化和应用。

优化管理制度，精简科技成果转化流程

目前，部分高等学校、科研院所、国有企业对青年科技人才实行较为严格的管理制度，这导致他们面临繁琐的审批流程和短期目标约束。

针对这一堵点，建议基于《若干措施》的总体框架，实施灵活的项目管理，为青年科技人才提供更大的决策自主权，允许其根据研究的进展和实际需求调整研究方向和资金使用。

此外，可鼓励青年科技人才与产业界进行深度合作或自主创业，相关政策应简化青年科技人才与企业合作的程序，并为其提供易于操作的技术转移和商业化流程。建立和完善必要的技术和商业化支持体系，为青年科技人才提供一站式的服务，并覆盖从技术研发到市场应用的全过程。

最后，简化技术转移程序，从专利申请到技术许可的流程，应尽可能地减少繁琐环节，确保技术成果能迅速、高效地转化为实际产品或服务。

加强资源配套，为科技成果转化创造条件

科技成果转化需要充足的资源支持和良好的环境条件。部分青年科技人才在实验室设备、研究场地等方面面临资源短缺的问题，导致他们在科研过程中经常受到限制，无法充分发挥自己的潜力，实现研究目标。而且，部分青年科技人才所在单位对于科技成果转化的服务保障不足，如对接产业界的渠道较为有限，缺乏必要的技术转移和商业化培训，以及相关的法律和知识产权咨询。

针对这些问题，首先，我们需要重视并加强科研基础设施建设，为青年科技人才配备更先进的研究设备和工具。此外，政府和相关企业应考虑建立孵化器和技术转移平台，为他们提供资金援助、法律指导等全方位支持，确保科技成果能够更顺利地走向市场或实践领域。

接下来，我们也应搭建多种科技成果转化路径，鼓励青年科技人才通过如专利授权、股权合作或学术企业合作等方式加速创新成果的实践应用。而在转化的最后一环，即商业化实践阶段，高校和研究机构不仅要向青年科技人才传授商业知识，更应实际参与，助力青年科技人才打造具备商业竞争力的团队。

完善激励措施，提升科技成果转化动力

尽管过去我们已经进行了许多改革，但针对青年科技人才的激励措施仍有提升空间。应在《若干措施》的指导下，构建一个既符合科研规律又具有吸引力的分配制度。例如，可以考虑实施分阶段奖励，在研究项目的不同阶段给予科研人员相应的奖励，激励他们在每一阶段都保持高度的工作热情。

除了上述的直接激励外，还应完善成果转化的收益共享机制，探索股权激励、知识产权共享或收益分成等模式，确保青年科技人才在成果转化成功时能获得相应的经济回报。

此外，为了增加青年科技人才创新成果的社会影响力，我们还需加大宣传力度。除了传统的媒体推广外，还可以考虑与社交媒体、专业平台和行业论坛合作，定期发布青年科技人才的研究进展和成果亮点。同时，通过组织公开的科普讲座、科研成果展览和学术沙龙，更直接地让社会大众了解和认可他们的努力与贡献。

（作者赵晨系北京邮电大学经济管理学院副院长、教授，周锦来系北京邮电大学经济管理学院博士生）

(责编：郝孟佳、李昉)

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