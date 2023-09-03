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节俭办赛理念融入每个细节

2023年09月03日07:47 | 来源：光明日报
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原标题：节俭办赛理念融入每个细节

从场馆搭建到赛事运行，再到赛后场馆利用的规划，杭州亚组委巧做“减法”，节俭的办赛理念融入亚运筹办每个细节之中。

目前，距杭州亚运会开幕已不足一个月，亚运会竞赛场馆全部完成赛事功能验收。值得关注的是，在56个竞赛场馆中有44个是改建或者临建，仅有12个新建场馆，占1/5，而31个训练场馆全部为改造场馆。

“竞赛场馆也好，训练场馆也好，绝大部分都是改建改造的，利用了原有的建筑。”杭州亚组委场馆运行处相关负责人介绍，杭州亚运会始终坚持场馆建设“能改不建”，在施工前对场馆的设施设备进行了全面评估，鼓励条件较好的场馆继续沿用原有设施设备。

这几天，杭州电子科技大学体育馆内外披上了“虹韵紫”的亚运外衣。这座2006年就投入使用的场馆，俯瞰酷似飞碟，将承担起亚运击剑及亚残运轮椅击剑两项赛事。经相关单位评估后，这里原有的5000多个座椅虽已有17年历史，但可保留继续使用。校方经过仔细拆卸、清洗后，让这批座椅原位“上岗”。

“我们还将服务了6年的LED屏安装到游泳健身中心继续使用，场馆更换的电缆、地板等作为学校维修用件继续使用。”杭州电子科技大学场馆运行团队清废主管王术海说。

在场馆内设施和器材的配置上，东道主也坚持“能市场建不财政投”的原则，即市场能够开发的，尽量不用财政投资，能租不买、能借不租。

中国轻纺城体育中心体育馆原本是篮球馆，赛时将承办亚运会排球比赛。据工作人员介绍：“考虑到赛后场地在排球和篮球功能转换上的便捷性和可持续性，我们保留了原有地板，赛时将以租赁的方式在上面铺设排球比赛的专用地胶。”

赛事运行的每个环节也做到了精打细算。走进杭州奥体中心体育游泳馆，在灯光照射下，赛场上的情况清晰可见。这些由数个“圆筒”散发出来的灯光，蕴藏着场馆的节能“黑科技”——体育馆上方纵横分布着导光管，白天比赛时，导光管可直接引入室外光；到了晚上，则可以导入之前的存量光，既能满足赛事运行的要求，还能节约能耗开支。这座拥有比赛池、跳水池、热身池等设施的场馆，蓄水量超一万吨，如果按照同等场馆每周一次的定期换水频率，无疑是“耗水大户”。但在奥体中心游泳馆，池水却能在常年不换的情况下依然保持干净清澈，这源于一个24小时不间断的水循环系统。每天场馆泳池中的水都会经过泳池池壁的出水口，进行新一轮的循环处理后，再重新进入泳池。整个过程中，系统还会根据检测，自动添加酸碱液和次氯酸钠溶液，进行消毒的同时，减少了水资源的消耗。奥体中心游泳馆每年可节水9万吨，相当于4000人一年的用水量。

节俭的办赛理念也被一以贯之地延伸至杭州亚运会的“后半篇文章”。56个场馆，如果仅仅在赛时使用、赛后闲置，将是极大的浪费。因此，56个亚运场馆在建设之初就开始谋划赛后利用的问题，目前已有51个场馆制定了下一步具体利用计划，确定了运营单位。

运营兼顾，是杭州电竞中心在设计之初就确定的理念。按照“赛时为亚运，赛后为城市”的建设准则，杭州电竞中心在电竞之外，兼顾了球类赛事、演唱会等功能，可满足多种赛事、文艺演出、博览会等需求，避免赛后出现搁置的情况，进而实现经济效益和社会效应的“双赢”。（记者 陆健）

(责编：李昉、孙竞)

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