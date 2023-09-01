原标题：为追逐科学的少年插上双翼

钱学森先生的助手、学生来学校为孩子们上“开学第一课”；600多本优秀科普作品供学生随时阅读，科幻作家为学生进行科幻阅读辅导；开设100多门科技类课程，实现学科融合式科学教育……借助科学节、科技课堂，我们鼓励学生奇思妙想、动手实践，为他们插上想象的翅膀、点燃创新的火焰。

我们看到，学生集创新、创意、科研精神于一身，沉浸在科学的世界里，充分展示着自己对科学的浓厚兴趣和钻研精神。他们积极追求科学梦的身影，多么动人。

为了让青少年在科学教育中更好感受科学家精神，我们进行了丰富的探索和实践，每个学生的成长，我们都用心观察并记录着。科学家精神是几代科技工作者在长期科学实践中积累的宝贵精神财富，让每一位青少年成为科学家精神的传承者、弘扬者、实践者，是建设教育强国征程中基础教育的重要责任。

作为奋战在一线的教育工作者，我们应该引导更多孩子将思考问题、探究新知作为实践科学家精神的动力，立志为强国建设、民族复兴而读书，为实现我国高水平科技自立自强作贡献。

（项目团队：本报记者 张亚雄、詹媛、张胜、王斯敏）

(责编：郝孟佳、孙竞)