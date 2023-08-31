一个社会具有怎样的人才观，影响着人才的成长，也事关国家的未来。在中共中央政治局第五次集体学习时，习近平总书记强调：“要在全社会树立科学的人才观、成才观、教育观，加快扭转教育功利化倾向，形成健康的教育环境和生态。”我国是一个大国，对人才数量、质量、结构的需求是全方位的。只有在全社会树立科学的人才观，完善人才战略布局，建设规模宏大、结构合理、素质优良的人才队伍，才能让社会各领域各行业创新活力竞相迸发、聪明才智充分涌流。

功以才成，业由才广。今天，我们比历史上任何时期都更加接近实现中华民族伟大复兴的宏伟目标，也比历史上任何时期都更加渴求人才。习近平总书记深刻指出：“实现中华民族伟大复兴，人才越多越好，本事越大越好。”放眼今日之中国，无论是突破“卡脖子”的科技难题，还是书写好乡村振兴的大文章，无论是增进民生福祉、提高人民生活品质，还是讲好中国故事、传播好中国声音，都迫切需要一批又一批德才兼备的有为人才。我们要打破社会上对一些职业、学历等的偏见，在全社会树立“三百六十行，行行出状元”的普遍共识，让不同专业特长、不同职业岗位、不同能力水平的各方面人才各得其所、各展其长，让更多千里马竞相奔腾于伟大时代。

强国之道，要在得人。培养造就大批德才兼备的高素质人才，是国家和民族长远发展大计。建党百年之际，在为我国焊接领域“领军人”艾爱国颁授“七一勋章”时，习近平总书记语重心长地说：“大国工匠，国家就需要你这样的人。”殷殷话语，彰显了爱才敬才的深厚情怀，充分体现了对于加快人才队伍建设的关切重视。今天的人才工作，站在了一个新的历史起点上，我们要统筹推进各类人才队伍建设，坚定走好人才自主培养之路，针对人才队伍结构性矛盾，重点抓好战略科学家、顶尖人才、“卡脖子”技术攻关人才、基础研究人才的培养，同时培养造就大批哲学家、社会科学家、文学艺术家等各方面人才，加快建立人才资源竞争优势，让源源不断的人才优势转化为澎湃不竭的发展优势。

得人之要，必广其途以储之。中国工程院院士陈学庚只有中专学历，但他几十年不知疲倦地奔走在大田、实验室、车间中搞创新，填补了我国地膜植棉机械化应用领域空白；文物修复工作寂寞、清贫，但故宫里兀兀穷年的文物修复师们，以精湛的技艺让一件件文物重焕生机，也因极致的匠心赢得全社会的赞誉……他们的故事生动证明：培植好人才成长的沃土，人才根系才能更加发达，一茬接一茬茁壮成长；人人都努力找准个人条件和社会需求之间的定位，不负韶华，砥砺奋进，定能在沃土中成长为栋梁之材。

从三星堆考古现场的年轻人，到在群山深处默默坚守的“探天者”，从返乡创业的“新农人”，到古老长城的守护者……今天，我国各项事业发展正注入源源不断的青春动力。新征程上，我们要树立科学的人才观，继续完善机制、补齐短板，为各类人才干事创业搭建更广阔的舞台，让事业激励人才，让人才成就事业，为推进强国建设、民族复兴伟业筑牢人才之基、汇聚磅礴力量。（盛玉雷）

《 人民日报 》（ 2023年08月31日 04 版）

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