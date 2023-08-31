2023年上海市春季促进就业专项行动大型招聘会暨长三角地区高校毕业生择业对接会直播带岗活动现场。

全球留学人才项目交流会职业见面会直播间现场。

上海市第一届人力资源服务创新发展大赛决赛现场。

（本文照片均为资料图片）

中国企业要出海，去哪里找到合适的属地人才？给属地员工发工资、税务申报流程复杂，找谁来帮忙？

针对企业出海的诸多难点和痛点，上海一家人力资源服务企业有办法。该企业推出全球数字化人力资源服务平台，为出海企业提供全球150多个国家和地区的数字化人力资源解决方案，服务内容涵盖全球聘用、合规雇主、员工管理、薪酬福利、合规咨询等。

这是近期参加上海市第一届人力资源服务创新发展大赛的一个参赛企业案例。

“大赛交流行业发展新产品新技术，创造合作共赢新机遇新篇章，将为推动人力资源服务创新发展搭建新平台、开辟新前景。”决赛现场，人力资源和社会保障部相关部门负责人评价说。

人力资源服务业在建设现代化产业体系、推动人口高质量发展中具有重要作用。一头连着“广撒网”寻人才的用人单位，一头连着“广敲门”找职位的芸芸人才，人力资源服务业的高质量发展，既是自身所需，更是百业千行所需。

近年来，上海市大力推动人力资源服务业高质量发展，形成引才聚才“强磁场”，吸引一大批沪上急需的高层次人才落户，努力为深化高水平改革开放、推动高质量发展夯实人才基础。

强规划，摸清实际觅人才

人才是一种关键要素资源，被称为“第一资源”。引才引智，事关一个单位、一座城市乃至一个国家的发展大计。

结合实际做好总体规划，是招引人才的“先手棋”。在上海，各地针对自身实际情况，纷纷制定人才需求规划。

临港新片区急需哪些人才？通过一系列前期调研，人才需求逐渐厘清。临港新片区管委会党群部工作人员胡佳介绍：“一是一大批相关产业领域世界级、国家级龙头企业集聚临港，对紧缺岗位的产业人才需求强烈；二是每个重点产业都细分出4—6个产业链重点领域，这些细分领域对人才都有很大需求；三是大批企业陆续进入投产、达产期，一些紧缺岗位需求旺盛，人才阶段性紧缺情况将持续较长时期。”

根据调研所得及专家助力，临港新片区编制出《2035年人才需求规划》，建立人才需求和主要产业GDP相关的计量模型，并预测出2035年临港新片区GDP目标产值下所需要的主要产业人才数量。

有了总体规划，引才工作方向更明确、措施更有力。2023年3月20日，《临港新片区人才筑巢工程实施方案》发布，从培育前沿产业集群、优化人才引进政策、实施高层次人才培育、强化产业人才扶持等10个方面，提出了系统性人才发展支持举措。

同时，临港人才自由港还发布“人才筑巢工程”前沿产业优秀人才安家补贴政策，对符合条件的人才在临港新片区产城融合区首次就业和居住时发放安家补贴作出了规定。

“分析这两项人才方案可知，临港在引才中适当向紧缺人才进行了一定程度倾斜，吸引人才更加有的放矢。”上海人才服务行业协会秘书长朱庆阳说。

在市级层面，同样规划先行，推动人才工作迈向高质量。如在海外引才方面，编制《上海海归300指数》，对海归创业人才与上海重点产业的匹配度进行了深入调研分析；在金融领域引才方面，制定《上海金融领域“十四五”人才发展规划》，对人才规模、人才结构、人才效能等主要指标作出详细规划。

建平台，做大人才“蓄水池”

高层次人才散布于世界各地，通过哪些渠道加大引进力度呢？上海市人社部门紧贴城市发展重大战略、重点工作、重要活动，推动人力资源服务业与之同向而行、积极作为。

7月6日至8日，2023世界人工智能大会在上海举办，一批重大产业项目集中签约，其中就有来自普陀区的浪潮数科节能车体智能冷链物流平台项目。谈及为何落户上海，项目相关负责人黄洋说：“通过参加世界人工智能大会，我们看到了上海对人工智能产业和人才的扶持力度，看到了自己创业发展的前景，所以带着人才和项目一起来到上海、选择上海。”

人工智能是上海的三大先导产业之一，世界人工智能大会是上海市与国家有关部委联合举办的重大活动，吸引了海内外人工智能领域专家学者、领军人物、青年英才和众多企业关注的目光。借着世界人工智能大会的“东风”，上海市近三年来连续举办世界人工智能大会人才交流高峰会（云聘会）、人工智能人才专场高峰论坛，释放了将人工智能产业人才队伍建设作为全市人才工作重中之重，全面发力引才、育才、用才的强烈信号。

顺应吸引人才所需，上海还搭建了GPTP全球专才平台，打造服务于人才引进、培育和发展的一站式平台，重点聚焦集成电路、生物医药、人工智能三大先导产业，构筑国际化人才“蓄水池”。

一批为吸引、用好人才推出的创新举措，也在发挥积极作用。去年在世界人工智能大会期间揭牌的“人工智能行业职业技能等级认定中心”，已向上海首批人工智能训练师高级技师代表颁发证书。拿到等级认定证书的人才点赞：“今后我们在上海的发展更加便利了。”

如今，人才“蓄水池”作用已经开始显现，一大批“3+6”新型产业人才在上海汇聚。猎聘大数据研究院发布的《上海地区人才供需数据报告》显示，2022年，上海人才保有量占比为10.2%，在一线大城市人才保有量占比方面稳居前列。在人才储备方面，上海地区近三年人才保有量全国占比第一。

创新招，“直播带岗”搭桥梁

“直播带货”大家已经习以为常，为博士后“直播带岗”是怎么回事？

为解决高层次人才和用人单位之间缺乏沟通渠道的痛点，上海人社部门主动作为，当起了“牵线红娘”，借鉴网络“直播带货”模式，组织用人单位、人力资源服务企业开展“直播带岗”。

2022年8月、2023年5月，上海市人社局连续两年组织针对博士后的“直播带岗”。直播活动中，院士专家、高校教授、高精尖企业负责人等轮番走进直播间，推荐学生、介绍企业、展示岗位、解疑释惑……各个环节看点十足。

上海市人社局专技处负责人介绍，去年的直播累计开展5场，平均每场观看人次近50万。今年的直播目前已举行3场，内容更为聚焦，既有对博士后科研环境的实地探访，也有合作导师出镜介绍科研方向，各平台累计观看人次超过200万。

今年，在上海市人社局指导下，上海著名人力资源企业上海外服（集团）有限公司与上海市就业促进中心、市学生事务中心共同主办了“四大行业名企校园招聘直播月”活动，组织20家领军企业代表“直播带岗”，一周一行业，全天候直播间，“网红”导师探访企业……直播间设置了移动端简历投递端口，不少学生看完直播就投简历，笑称“购物下单”了。

博士后“直播带岗”活动，成为海内外博士与上海交流互动、增进了解的一扇新窗口。据统计，2022年，有2718名博士生加入了上海博士后队伍。

办大赛，激发创新新动能

促进人力资源服务水平高质量发展，上海还有新动作——举办人力资源服务创新发展大赛。

上海的人力资源服务业起步早、发展快，举办这样的比赛有基础、有实力。截至2022年末，上海人力资源服务机构达3609家，从业者6.8万人，年营业收入4719亿元，纳税总额122亿元。

“通过举办比赛，可以遴选一批优质人力资源服务创新项目，发掘一批优秀人力资源服务团队，推动产业链、创新链、资金链、人才链深度融合。”上海市人力资源和社会保障局局长杨佳瑛说。

以“汇聚英才·激发动能”为主题的上海市第一届人力资源服务创新发展大赛，让一批亮点企业、创新项目脱颖而出。

有的企业通过推行“AI算法+人力资源”，建立起中高端精英人才撮合交易平台；有的企业基于数字孪生技术，建立“技改数转”人才实训赋能平台；有的企业通过创新服务，解决了国内企业出海时在人力资源方面遇到的困难……

“这次比赛充分展示了上海人力资源服务业的发展成果。”杨佳瑛介绍了一组数据：去年，上海人力资源服务机构为上海及各地劳动者提供精准化就业服务865.9万人次，为用人单位提供专业化人力资源服务2062.5万家次。

“大赛搭建了一个人力资源服务企业相互学习、共同提高的平台。”从事人力资源服务的上海明材数字科技有限公司副总裁吴静垚说，“通过比赛观摩、线下交流，我们看到了更多优秀企业的好做法，为我们以后更好开展引才、用才工作提供了帮助。”（记者 刘士安 方敏）

（戴亦参与采写）

(责编：李昉、熊旭)