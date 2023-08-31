作者（左）主持学校典礼留影。

作者供图

学院里的德国师生对中国文化和美食怀有浓厚的兴趣，打我加入教研室以来，就经常被询问有没有机会一起品尝中国饺子。和大家熟悉后，我提议组织一次包饺子活动。不出所料，大家纷纷表示愿意参与，期待我带给他们一次特殊的中式美食体验。

这次包饺子活动适逢周末，下午，我提前来到预定为活动现场的教室，在长桌上摆开从家中运来的必备炊具和各种食材，包括面粉、肉馅、蔬菜馅和各种调料。学生用心地选择了经典华语曲目，在教室循环播放，热闹的氛围一下子就被烘托出来。我和几名先到的同事将水、面粉和成柔软的面团，完成搅拌工作，其他参与者带着饮品、巧克力等陆续到达，热情寒暄后便迅速加入劳动。

参加活动的人中有的已有包饺子经验，无需问我步骤和要领，直接上手；有的则是第一次尝试，挽起袖子干活前，先聚精会神地观摩我的操作，学习劲头十足；还有的主动要求从和面重新学起。有的同事带了自己的小孩来，小朋友们兴致勃勃地揉打面团，满手满脸黏满白白的面粉，掩饰不住笑靥如花。

不知不觉间，大家默契地形成几条流水线作业：有人专门揉面、擀面皮，有人专注包饺子，还有人在各排长桌间游走，什么阶段都感受感受。

一位教研室同事技巧娴熟，乐于分享，他耐心示范如何将适量的馅料放在饺子皮上并快速包紧皮口，其他人兴奋地凑在一旁，目不转睛地求技学艺。没包过饺子的人刚开始不免手法生涩，在被“传道授业”后积极尝试，进步飞速，很快就掌握方法。大家有条不紊，不仅默契合作，呈现出漂亮的元宝造型饺子，还相互鼓励，大胆发掘其它具有创意的造型，令我叹为观止。一屋子人边劳动、边交流，分享着近日趣事，亲密又温馨，整间大教室充满欢声笑语。

我把控着进度，见差不多时机成熟，就烧水和准备蘸酱，把包好的饺子及时倒入烧开的锅中。饺子煮好后，马上捞出来给大家品尝，小朋友和已经饿了的人先吃，还不饿的继续快乐劳动。人多力量大，随着一盘盘煮熟的饺子不断端出，饺子、蘸料和各种食物的香气迅速弥漫满屋。沉迷包饺子的人也终于停下手，开始品尝自己辛勤劳作的成果。满桌煮好的饺子有荤有素，众人带来的其他小菜也摆好在旁，大家脸上皆是开心与满足，我作为组织者之一更是充满了自豪。

这次活动让我的同事、学生们对中国传统佳节和美食有了更深的了解，也拉近了每一位参与者的距离。此宵温暖，情谊长存。（娄立）

（作者曾在德国科隆大学法学院学习，现系德国柏林工业大学讲师）

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