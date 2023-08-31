“一个人来上海实习是一场勇敢的体验，这里的工作氛围非常好，团队年轻有活力，同事们对我都像家人一样亲切，脚本策划、广告文案、视频剪辑正是我的专业，非常幸运能够在上海获得很大的展示空间。”在上海梦创双杨数据科技股份有限公司暑期实习的台生钟雅伊表示，“我希望以后能有机会来上海读研究生、工作。”

近日，中国国民党革命委员会上海市委员会（简称“民革上海市委会”）举行2023年台生暑期实习总结会。据悉，6月底至今，3名台湾大学生来到上海，进入民革企业实习。会上，3名台生通过精心制作的幻灯片、视频展示了个人工作情况、收获及难忘的上海记忆。虽然他们的实习时间有长短，所在企业亦不同，但受益匪浅，对各自岗位的工作内容有了切身体会，开始思考未来的职业发展方向。他们在不断发现自我价值、挖掘自身潜能的同时，交到了如亲人般的朋友，也遇见了更好的自己。

“上海的生活好国际化，同事们经常带我去各类博物馆、看各种展览，年轻人听的音乐、看的电影都很相似。”“上海的地铁太方便了，我每周末都在上海的街头走走逛逛，各种地标都去‘打卡’了一遍。”“上海的外卖好方便，品种丰富，价格优惠，送货速度都超快的。”说起在上海的生活，台生们都情不自禁地赞叹起生活的舒适度和便利度，“真希望下次能有机会实习更长时间。”

在欧马腾会展科技（上海）有限公司实习的台生陈圣说，在新环境中学习成长，探索未知，独立生活，寻找自身的竞争力，是他选择来上海实习的理由。“我在上海实习中体会到了高效率的工作氛围和国际化的企业管理方式。公司还特别贴心地安排了2名台湾员工做我的带教老师，我收获很多。”

“工地上真实的给排水系统比图纸设计复杂多了，虽然我在工地上实习比较辛苦，但深入一线的体验是难忘的回忆。”在浙江诸安建设集团有限公司实习的台生游锐聪说。

会上，企业代表们分别对台生的实习情况进行了反馈总结，并为台生颁发结业证明。有企业代表赞叹台生勇于跨出“舒适圈”，挑战自我，收获无限可能。希望台生们回去后分享这段实习经历，也欢迎更多台生来上海实习交流。

民革上海市委会秘书长翟骏向台生们介绍了上海民革的历史和发展。她表示，台生到上海实习工作，通过“体验式生活”感受上海和周边城市改革发展的成果，确认两岸共同的历史记忆与文化传承，对当前深化两岸青年交流具有积极意义。透过自己的眼睛去了解观察，对上海、对大陆有了更多理性认识和情感认同。希望台生们关心和关注大陆发展，用自己的经历和感受讲述这座城市的文化底蕴和前瞻视野，为以后的职业和生活提供多一个选择，也希望台生们继续和上海民革保持联系，让上海成为自己“第二个家”。

（据中新社上海电 记者范宇斌）

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