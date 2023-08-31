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香港中文大学上海中心成立

2023年08月31日08:09 | 来源：人民网－人民日报海外版
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8月28日，香港中文大学上海中心在上海市杨浦区成立。成立典礼上，香港中文大学和杨浦区政府签署战略合作框架协议，港中大创博港上海基地也同时揭牌，标志港中大正进一步拓展与内地重点城市的科创合作。

据了解，成立后，港中大上海中心将成为港中大课程在内地上课的教学点，开展与上海国家会计学院及复旦大学泛海国际金融学院合办的研究生课程等；为港中大学生和校友提供交流、创业、实习、专业培训和学术活动的场所；开展与复旦大学、上海交通大学、浙江大学和南京大学等长三角策略伙伴的合作项目；支持港中大跨学科研究团队加强与上海和长三角科研机构跨领域的研究协作和知识转移。

香港中文大学学术科研实力雄厚，是拥有诺贝尔奖、菲尔兹奖及图灵奖得主任教的研究型综合大学。为进一步融入内地经济和教育发展进程，学校此前明确提出建立上海中心的计划，对接上海的优势资源。

上海市杨浦区政府此次与港中大启动战略合作，以港中大上海中心为平台，共同探索科技创新范式，共同培育国际一流人才，持续推动港中大上海中心打造成为长三角、乃至全国范围内校地合作的标杆典范。

同时揭牌成立的港中大创博港上海基地，由区校双方合力打造，将作为上海中心的孵化平台，为相关科研成果的转化与产业化，提供一站式创新创业支持。港中大将依托遗传学、基因学和精准医学、信息与自动化技术等优势学科及领域，重点聚焦杨浦区人工智能、生命健康、数字经济、智能制造等重点产业，筛选出相对成熟的硬科技项目，吸引优秀科研成果在上海落地，加强合作。（记者李荣）

(责编：李昉、熊旭)

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