新华社北京8月30日电 题：优质均衡 扩优提质——教育部新闻发布会介绍有关基础教育的两份意见

新华社记者徐壮

建设教育强国，基点在基础教育。日前，中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《关于构建优质均衡的基本公共教育服务体系的意见》，教育部、国家发展改革委、财政部印发了《关于实施新时代基础教育扩优提质行动计划的意见》。教育部30日举行新闻发布会，介绍这两份意见。

构建优质均衡的基本公共教育服务体系

基本公共教育服务，是指保障全体人民生存和发展基本需要，与经济社会发展水平相适应的基础性公共教育服务，由政府承担保障供给的主要责任，引导经营主体和公益性社会机构补充供给。

教育部基础教育司司长田祖荫介绍，基本公共教育服务体系主要包括三个方面：保障义务教育，要实现“优质均衡”；保障各级各类教育的学生资助，要实现“应助尽助”；保障面向青少年学生的卫生健康、文化体育、就业创业等其他基本公共服务，要实现“应保尽保”。

构建优质均衡的基本公共教育服务体系，关键在于全面保障义务教育优质均衡发展。田祖荫表示，当前义务教育面临着城乡、区域、校际、群体的四大差距。

《关于构建优质均衡的基本公共教育服务体系的意见》提出，以推进学校建设标准化为重点，加快缩小区域教育差距；以推进城乡教育一体化为重点，加快缩小县域内城乡教育差距；以推进师资配置均衡化为重点，加快缩小校际办学质量差距；以推进教育关爱制度化为重点，加快缩小群体教育差距。

意见展望，到2027年，优质均衡的基本公共教育服务体系初步建立，供给总量进一步扩大，供给结构进一步优化，均等化水平明显提高。到2035年，义务教育学校办学条件、师资队伍、经费投入、治理体系适应教育强国需要，市（地、州、盟）域义务教育均衡发展水平显著提升，绝大多数县（市、区、旗）域义务教育实现优质均衡，适龄学生享有公平优质的基本公共教育服务，总体水平步入世界前列。

办好更加公平、更高质量的基础教育

教育部数据显示，2022年，全国学前三年毛入园率89.7%、九年义务教育巩固率95.5%、高中阶段教育毛入学率91.6%，比2012年分别提高25.2%、3.7%、6.6%；适龄残疾儿童入学率超过95%。我国基础教育普及水平总体进入世界中上行列。

“与此同时，我们也要清醒地看到，我国基础教育发展不平衡不充分的问题仍然比较突出，优质资源总体不足、配置不均，育人水平仍需进一步提升，必须持续深化改革，办好更加公平、更高质量的基础教育。”田祖荫说。

《关于实施新时代基础教育扩优提质行动计划的意见》提出8项行动：学前教育普惠保障行动、义务教育强校提质行动、普通高中内涵建设行动、特殊教育学生关爱行动、素质教育提升行动、高素质教师队伍建设行动、数字化战略行动、综合改革攻坚行动。

这份意见首次明确公办园公用经费标准，提出各地公办园生均公用经费标准原则上应于2024年达到600元/年·人。

义务教育方面，将推进优质学校挖潜扩容，促进新优质学校成长，着力加强标准化寄宿制学校建设。

针对普通高中多样化发展不充分、部分县中水平不高等问题，将加大投入力度“新建一批”、创新办学机制“帮扶一批”、多样化发展“提升一批”、有序增加招生计划“扩容一批”。

促进基础教育高质量发展

如何更好贯彻落实两份意见？田祖荫表示，将指导地方因地制宜出台一些硬招实招，明确责任分工；对重点任务和关键指标建立定期调度机制；进一步加强学龄人口变化预测前瞻性研究以及城乡学校布局合理性研究，进一步加强国家中小学智慧教育平台建设应用，促进优质资源更广泛共享。

此外，教育部鼓励地方先行先试，激发基层的创新活力，积极挖掘推广各地各校扩优提质的典型经验。

在财政投入上，教育部财务司副司长刘景介绍，学前教育方面，重在支持普惠发展，健全公办园生均拨款制度。义务教育方面，将全面落实城乡义务教育经费保障机制，深入推进薄弱环节改善与能力提升工程。普通高中方面，继续支持各地改善办学条件和多样化发展，着力提升县中质量。特殊教育方面，进一步完善财政保障机制，给予特殊孩子特殊的关爱。

今年5月，教育部办公厅印发《基础教育课程教学改革深化行动方案》。

“教育部重点从课程、教学、评价、支撑及加强科学教育等方面入手，深入推进课程教学改革，促进基础教育高质量发展。”教育部教材局副局长陈云龙说。

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