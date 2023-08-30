原标题：陕西：多元平台助就业

“大学生驿站为我提供了就业见习机会，我已经被勉县社工协会录用，在一所中学当社工，非常满意。”家住陕西省汉中市勉县周家山镇的王小兰从南昌大学毕业后，怀着回报家乡的美好心愿返乡。

走进勉县人社局智慧就业超市，10套智能化招聘设备和2台精准化自助查询设备前围满了求职者。“我们借用智慧就业超市，将其打造成多功能大学生驿站，集高校毕业生档案接收转递、就业信息发布、就业见习和就业帮扶于一体，实现人才交流、就业指导、城市融入一站式服务。”勉县就业创业服务中心主任杨利华介绍，今年，勉县大学生驿站已接待各类咨询6000余次，接收高校毕业生档案材料2685件。

勉县的举措是陕西全力助推以高校毕业生为主的青年群体就业的一个缩影。为充分提供就业机会，陕西密集开展线上线下招聘活动，以及“百日千万招聘专项行动”“金秋招聘服务月”“离校未就业毕业生专场招聘会”等专项招聘活动。7月15日前，陕西省人社厅会同教育部门完成离校未就业毕业生实名信息移交，建立实名台账帮扶，确保工作不断档、服务不断线，“秦云就业”平台现注册个人用户1337.89万人，注册企业8.25万户，累计促进就业33.62万人。

对于困难毕业生就业问题，陕西省人社厅一直都给予重点关注。在持续落实稳就业政策措施基础上，明确兜牢脱贫家庭、低保家庭、零就业家庭以及有残疾的困难高校毕业生就业底线的相关细则。根据政策要求，陕西国有企业新增岗位将优先招聘困难毕业生，事业单位下半年拿出一定数量岗位面向困难毕业生招聘，企业招用困难毕业生一次性吸纳就业补贴由每人2000元提高至3000元。同时，合理开发公益性岗位安置，将符合条件的生活困难毕业生及家庭纳入最低生活保障、临时救助等社会救助范围，全面为困难毕业生做好服务保障。（记者 张哲浩 李洁）

(责编：李昉、熊旭)