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公安部交管局部署加强秋季新学期学生交通安全管理工作

2023年08月30日07:59 | 来源：中国新闻网
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原标题：公安部交管局部署加强秋季新学期学生交通安全管理工作

　　据公安部交通管理局微信公众号消息，近日，全国中小学、幼儿园陆续开学，公安部交管局下发通知，部署各地公安交管部门加强新学期学生交通安全管理工作，全力守护学生上下学交通安全。

　　通知要求，各地公安交管部门要联合教育行政部门和学校，共同研判分析本地学生上下学交通出行特点和安全风险，扎实做好开学交通安全管理各项工作。要全面排查学校门口及周边道路交通安全隐患，特别是今年洪涝灾害受灾严重地区，结合公共设施恢复重建工作，及时整改交通管理设施缺失、设置不规范等问题。要联合教育行政部门督促学校落实安全主体责任，组织开展校内交通安全隐患排查，发现问题及时督促纠正。要会同教育行政等部门，督促学校及校车企业排查清理校车安全隐患，严防不合格的车辆和人员提供校车服务。要联合排查校车行驶线路，发现问题及时通报相关部门，督促改善道路通行条件。要优化交通组织，改进停车管理，强化指挥疏导，缓解学校门口接送学生车辆集中通行和停放压力。

　　通知还要求，要加强学生上下学及集中返校等重点时段、重点路段的巡逻管控和秩序管理，及时查纠、劝阻接送学生车辆乱停乱放、闯红灯、不礼让斑马线等违法行为。要组织好“知危险 会避险”等主题宣传教育活动，上好交通安全“开学第一课”，进一步提升学生、家长、教师、校车驾驶人、随车照管人员交通安全避险能力，培养学生交通安全意识、文明意识。

　　学生安全无小事，保障学生安全出行是全社会共同的责任和心愿。公安部交管局提示，机动车行经学校路段要减速慢行，避让学生、校车，礼让斑马线。家长驾驶汽车接送学生的，驾乘人员都要系好安全带，儿童要坐安全座椅，并规范停车、有序驶离。家长驾驶摩托车、电动自行车接送学生的，骑乘人员都要佩戴安全头盔。学生乘坐其他车辆上下学的，家长要尽好监护义务，不让学生乘坐超员车辆，不租用不合格车辆接送学生上下学。

(责编：李昉、熊旭)

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