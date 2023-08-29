日前，专门为北京学生健康安全打造的“乐学保·北京学生专属保障计划”在北京发布。“乐学保”面向3—24周岁北京在校学生，不限北京户籍和医保。

少年儿童安全健康涉及面广，是一项社会系统工程，需要不断树立安全发展理念，加强多方协同联动，合力护航少年儿童成长。2020年，北京市教委等部门联合发布《北京市中小学校幼儿园学生伤害事故处理办法》，鼓励保险公司联合教育行政部门开发更多适应学生人身安全保障需求的险种。

对此，“乐学保·北京学生专属保障计划”应运而生，基于北京市大中小幼教育资源优势，参考学生不同年龄层特征，在基础的意外险上，增加了健康险、专属险种等保障，打造出一站式保障计划。

“乐学保”保障期为一年，标准版每年保费219元，最高保障超过200万元；尊享版每年保费365元，最高保障超过400万元。其中，意外伤害门诊急诊医疗、意外疾病住院医疗均为0免赔。与市面上动辄万元免赔额起的产品相比，“乐学保”理赔门槛更低。“乐学保”重疾险病症覆盖达100种，涵盖恶性肿瘤、白血病等少年儿童高发疾病。（王子秦）

(责编：李昉、孙竞)