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北京理工大学：精准化职业生涯教育助推更高质量就业

2023年08月28日08:19 | 来源：光明日报
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原标题：北京理工大学：精准化职业生涯教育助推更高质量就业

“韩老师，这个暑期我打算到华为实习。”7月初，北京理工大学学生就业指导中心教师韩璞收到一条短信，来自该校动力工程及工程热物理专业研二学生鲁振博。

将来是进入科研院所，还是入职企业呢？3月，鲁振博曾对未来的职业选择充满迷茫，他来到学校学生就业指导中心，预约了一对一职业生涯咨询。

在指导老师的引导下，鲁振博明晰了能力优势，职业生涯规划变得系统可循。韩老师建议他利用暑期实习感受真实的工作状态。于是，鲁振博提前感受了春季招聘会的氛围，并积极寻找实习机会。

鲁振博还积极参加了就业指导中心举办的“摆渡学堂”职业生涯团体辅导、学院/书院定制职涯讲座、“宏志助航计划”就业能力培训，从生涯规划、心态调适、职业素养到求职准备，有了全方位的提升。

这是北京理工大学大力推进职业生涯教育的缩影。学校强化就业育人实效，构建了课程讲座、团体辅导、个体咨询、朋辈辅导、实习实训相融合，线上线下相结合的立体化职业生涯教育模式。稳步建设“摆渡人”“职心”和“职美”三个品牌工作室；建成“职业生涯体验中心”和“大学生职业生涯教育主题空间”；深化课程体系建设，丰富和完善了108门线上职业生涯规划与就业指导精品课程；从低年级开始，结合学生不同的学科专业特点和年级层次，推出新生生涯教育、生涯影片赏析、生涯读书会系列活动，实现职业生涯教育全覆盖。

学校还上线全新智慧就业系统，利用信息化手段，为学生提供更全面高效、个性化的线上支持与帮助，实现了招聘信息推送精准化、生涯咨询辅导个性化、AI模拟面试智能化，为每位学生量身构建个人成长画像。学校围绕国家战略对人才的需求，重新凝练形成了“就业寰宇+（D-SPACE）”计划，引导学生到祖国最需要的地方建功立业。

（记者 周世祥 通讯员 林骥佳）

(责编：郝孟佳、熊旭)

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