原标题：吉林四平： 十条新政揽人才

8月25日记者从吉林省四平市人力资源和社会保障局获悉，该市推出“英城英才新政十条”，旨在进一步集聚和培育更多优秀人才，全力营造识才、爱才、敬才、用才的良好氛围，让人才在四平市安家、安身、安心、安业。

近年来，四平市委、市政府高度重视人才工作，深入践行“人才兴市”理念，先后组织实施了“人才攻坚计划”“万名大学生留平计划”，引进硕、博人才500多人、大学毕业生11200多人。

四平市人力资源和社会保障局党组书记、局长于奉春介绍，此次印发的“英城英才新政十条”着眼于加快转型升级，借鉴了发达地区引才政策，旨在吸引大批高素质、专业优秀人才来四平市创业就业。

“我们着力解决人才最关心的现实问题。”于奉春说。“英城英才新政十条”全面升级了鼓励人才落户的优惠政策，包括安家补贴、人才公寓、购房优惠、租房补贴、家属安置、子女入学、就医体检等。

在教育方面，四平市教育局二级调研员韩先俊介绍，对于A、B类人才子女及直系第三代子女可以根据本人意愿，在基础教育阶段学校（不含幼儿园）起始年级就读。

在资金保障方面，四平市在省级财政补贴的基础上，市级财政再给予A—E类人才150万、70万、30万、15万和10万元安家补贴。

另外，在租房补贴、技能人才奖励等方面，四平市进一步投入奖补资金。“真正做到政策留人、待遇留人、事业留人，让人才在四平有地位、有待遇、有前途、有干劲。”四平市住建局副局长高健说。

“用发酵的牛粪还田，保护了黑土地，减少了化肥的用量，每公顷为农民节省了600多元。”四平市梨树县凤凰山农机农民专业合作社理事长韩凤香告诉科技日报记者，被评为高级农技师后，自己干劲更足，带领农民致富的信心也更强了。

此次四平市推出的“英城英才新政十条”中，明确提出，针对在推进现代化农业发展和黑土地保护中作出贡献突出的农民人才，长期扎根基层、从事种养殖业等适度规模经营、引领作用好的农民人才（含农民经纪人）、农场经营者、农民合作社带头人、农村手工艺者、民间艺人、技术能手、农村创业创新带头人、电商营销人员等，可择优获评乡村人才中级职称；符合一定条件的，直接向吉林省人力资源和社会保障厅推荐申报乡村人才高级职称。

企业方面，该市将加大对专技人员的激励力度，对事业单位引进的E类以上人才，在引进单位无空缺岗位且确需聘任的，可按照“一事一议”方式，经主管部门报同级人社部门核准后，超岗聘用，待同级岗位出现空缺时，及时消化。

“我们将放宽企业专业技术人员申报中级职称的限制，民营企业中没有认定初级职称但符合学历和工作年限要求的，可根据品德、能力、业绩，直接申报中级职称。”于奉春说。

（记者杨仑）

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