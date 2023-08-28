原标题：宁夏银川： 首个青年人才驿站启用

工作人员在盛世丰茂青年人才驿站为大学毕业生办理入住手续。新华社记者 李旭伦摄

记者8月25日从银川市委人才工作局获悉，该局联合共青团银川市委员会建设的盛世丰茂青年人才驿站正式启用，并迎来首批入住的毕业生。

启用首日现场，来自北京语言大学、宁夏大学等高校的30名大学生代表办理了入住手续，并交付房屋钥匙。驿站为青年配备床、衣柜、沙发、热水器等必要的生活设施设备，统一规划、统一标准建设。

首批上线的盛世丰茂公寓式青年人才驿站，可提供床位100个。入住大学生可享受“第1个月零租金、第2个月收取20%租金、第3个月收取50%租金”的住房优惠。期满后自愿续住的，按青年人才驿站有关标准收取全额租金，最长不超过6个月。

据悉，银川市计划第二批上线酒店式青年人才驿站，解决来银川求职大学生短期周转需要，大学生可享受单次7天以内免费入住，全年总计不超过14天。

同时，根据青年人才驿站的运行情况，到今年年底还将推出东方韵园和中关村创新中心两处青年人才驿站，实现青年人才驿站市辖三区全覆盖，全年可满足5000名大学生来银川找工作的住房需求。

（记者王迎霞 实习生李雨函）

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