原标题：同学们，平安美丽的校园在等你们归来

“同学，你好！马上就要开学了。今年的暑假与以往不同，咱们学校遭受洪灾，楼里都成了‘水帘洞’。现在学校重新对房顶进行了防水修缮，班级干净整洁，做好了一切准备，迎接你们9月1日走进平安美丽的校园，开启快乐的新学期生活。”8月27日，北京市房山区琉璃河中心校兴礼完全小学主任张丽丽通过电话逐一向学生发出入学通知。

7月底，因受台风“杜苏芮”影响，在强降雨天气下，北京门头沟、房山等地区遭受严重洪水侵袭，一些中小学受灾严重：校址屋顶漏雨、围墙坍塌、操场损坏严重……在北京市区镇三级政府教委的关注和大力支持下，学校迅速启动恢复重建工程，从多方面着手，确保学生如期走进校园。

“我们主要做了5件事，以确保高品质开学：对恢复重建工程加强督导，既保工期更保质量；对校园设施安全隐患深度排查，不留死角；对校园环境全面消杀；开展暖阳行动，对受灾师生家访慰问；变危为机，对教育教学精心谋划。”北京房山区琉璃河中心校党支部书记、校长丁建芳表示。

据了解，房山区琉璃河中心校是一所始建于1905年的百年老校，下辖一所中心小学和4所完全小学，现有41个教学班，在校生1120人，在编教职工94人。此次受灾较为严重，两所校址操场进水，围墙倒塌，操场损坏严重；三所校址屋顶漏雨严重；两所校址变压器损坏、地面塌陷、广播系统被淹，恢复重建任务艰巨。

学校非常重视学生的灾后心理重建工作。“这学期的开学典礼主题是‘风雨同行，同心奋进’。其中的一项重要内容是邀请曾来琉璃河镇救灾的武警官兵到校讲述抗洪抢险的事迹，同时为这支武警部队颁发锦旗，以此激励学生感恩社会，好好学习。”北京市房山区琉璃河中心校德育副校长吕建表示。

“不仅如此，我们在开学第一课设计3个板块：借助武警官兵留下的板报对学生进行国防和爱国教育；结合学生在暑期中的亲眼所见、亲身感受，对学生进行榜样教育、感恩教育；对学生进行灾后心理疏导，帮助学生树立信心，以积极心态面对灾后生活，拥抱新的学期。”北京市房山区琉璃河中心校德育主任陈宏伟介绍。

记者环顾校园，只见窗明几净、井然有序。“目前，学校灾后重建工程均已完工，教育教学各项工作准备就绪，平安美丽的校园正等待学生们快乐回归！”丁建芳表示。

走进门头沟区京师实验中学暑期实训科学组课堂，只见一群中学生和小学生正在以“围墙添绿意，柴扉护家园”为主题开展研讨，利用所学知识为学校损毁围墙的重建建言献策。科学组成员由京师实验中学理化生、地理、劳技教师6人，黑山小学科学教师1人组成。

“在此次洪灾中，学校的围墙受损最为严重。因此，组内结合暑期实训，融合一到九年级科学、劳技、物理、生物、化学等学科，依据各学段学生特点和接受能力，为孩子们定制了一堂利用所学知识重建美好家园的实践课。”京师实验中学相关负责人介绍。

据了解，受此次流域性特大洪水灾害影响，黑山小学校址出现安全隐患，在门头沟区教委统筹调度下，黑山小学于8月6日启动到京师实验中学借址开学工作。京师实验中学第一时间腾出一栋办公楼，供黑山小学16个班、550名学生使用，可满足学校日常教育教学需求。与此同时，黑山小学组织力量迅速完成500余套桌椅，以及教学设施、书籍等的搬运工作。

8月27日上午，北京市委教育工委副书记、市教委主任李奕带队到门头沟区京师实验中学检查开学筹备工作，以及黑山小学借址办学工作。

据介绍，连日来，黑山小学与京师实验中学密切配合、通力协作，制定“明天会更好”的办学愿景，积极做好开学准备工作。同时，组织干部教师开展“九年一贯制”课程研讨暑期实训，让学生深入实践，在灾后重建中成长，以联合教研形式将两校师资、资源融合，努力实现“1+1＞2”的聚合效应。

（记者 华 凌）

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