8月26日下午，粤台学子中华情——2023两岸大学生文化艺术夏令营启动仪式暨“融·合”两岸大学生艺术交流展开幕式在广东华侨博物馆举行。广东省有关部门负责人、两岸大学生及青年艺术家等100余人参加了仪式。

此次夏令营和艺术交流展由广东海外联谊会、广州美术学院联合主办，旨在以艺术为媒，让两岸青年携手领略钟灵毓秀的岭南山水，聆听朝气蓬勃的湾区新音，体味丰富多彩的中华文化，感受祖国日新月异的发展变化，切身感受两岸同胞是骨肉天亲、是血浓于水的一家人。

本次夏令营活动以传承中华文化，促进艺术交流为主题，共有来自台湾18所高校的40多名老师和同学参加，活动期间，他们将与来自广州美术学院、清华大学、广州中医药大学的大陆同学一起在广州、佛山、珠海进行为期5天的参访交流。

同时开幕的“融·合”两岸大学生艺术交流展，汇集了两岸艺术院系大学生创作的60多幅作品，其中不少作品就出自参加夏令营的同学之手。这些作品洋溢青春气息、饱含人文深情、富有创新视角、阐析融合意涵，得到了专家评委和有关部门的充分肯定。

有台湾同学表示，他在大学研究东方美彩与水墨创作，所以对广东之行非常期待，希望能够更多了解岭南画派和岭南文化，相信会对未来的学习艺术创作非常有借鉴意义。

据了解，粤台学子中华情活动自2014年以来已连续举办9届，引导上千名粤台青年学子青春相伴，携手同行，结下了深厚友谊，同时使越来越多的台湾青年学子对中华文化和岭南文化有了更深入的了解。 (郭军 吴善基)

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