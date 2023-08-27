赵凯明

全面建设社会主义现代化国家，最艰巨最繁重的任务仍然在农村。全面推进乡村振兴，要紧盯世界农业科技前沿，强化农业科技和装备支撑，大力提升我国农业科技水平，加快实现高水平农业科技自立自强，走依靠科技和改革双轮驱动加快建设农业强国的路子。

建设农业强国，利器在科技，关键在人才。农村现代化要靠科技现代化，靠人才引领支撑。新时代新征程，农业农村发展要向科技要生产力、向创新要驱动力、向人才要竞争力。如何为科技人才在乡村振兴大舞台大展才华创造充分条件，已成为各地党委政府必须答好的现实课题。

乡村振兴须有“科技翅膀”

乡村振兴，其实是农业农村现代化的过程。世界经验表明，科技创新是推进农业农村现代化的制胜利器。

近年来，我国农业科技快速进步，支撑农业农村发展取得历史性成就，农业科技进步贡献率突破60％，充分验证了“凡是乡村振兴，必有科技支撑”的道理。有效保障国家粮食安全、重要农产品稳定安全供给，离不开育种核心技术创新和耕地产能提升技术攻关；实现农业全产业链融合发展，构建现代乡村产业体系，离不开研发、生产、销售等各环节的全产业链的数字赋能和技术升级；加快发展生态低碳农业，推进农业发展全面绿色转型，离不开农业投入品减量增效技术的推广应用。

全面推进乡村振兴，应牢牢把握农业农村发展规律和科技创新规律，用好用活科技创新“利器”，为乡村振兴插上“科技翅膀”。

科技是第一生产力、人才是第一资源。科技人才是国家人才资源的重要组成部分，是推动科技创新最关键、最活跃因素，亦是引领乡村振兴的关键支撑和动力源泉。

全面推进乡村振兴，须充分发挥科学技术作为第一生产力的作用，充分发挥创新作为引领发展第一动力的作用。而这一切均维系于科技人才的科学素质、专业能力和技术优势。

科技人才必须担负起实现农业农村现代化的历史使命。探索建立市场需求导向、产业资源共享、科技创新驱动的创新机制，探索农村创新创业新模式，促进新产业新业态不断成长，探索大联合、大协作，充分释放创新要素活力，为乡村振兴注入科技原动力。

让更多科技人才在泥土中扎根，乡村振兴才能跑出加速度。引导科技人才充分激发自身创新精神和创造能力，推动农村大力发展特色现代农业，提高农业规模化、集约化水平，进而振兴乡村产业、带动农民致富，才能不断推进乡村振兴取得新进展。

兴农强农呼唤科技人才

伟大事业呼唤人才，伟大时代造就人才。乡村振兴，呼唤科技人才。科技人才到农村基层一线施展才干、建功立业，个人必定绽放风采，振兴必定加速发展。乡村振兴是成就科技人才的大舞台，呼唤科技人才投身加盟。

新中国成立以来，一代代科技人才为实现“农业强农村美农民富”大展身手、激情奋斗，用科学技术攻克农业发展诸多难题，有力推动了我国农业农村现代化。他们用心血、智慧乃至生命在祖国大地上树立起一座座科技报国的丰碑，成为人民永远骄傲的记忆。

广袤田野中孕育着无限的机遇与可能，为广大科技人才提供了广阔空间。落实藏粮于地、藏粮于技战略，掌握农业的“芯片”，下功夫培育具有自主知识产权的优良品种，从源头上保障国家粮食安全，需要大批科技人才奔赴农村；大力发展智慧农业、互联网农业、共享农业等，培育壮大特色农业产业集群，打造科技产业示范带，需要大批科技人才奔赴农村；无人机播种、收获加工、消杀防疫等关键环节机械化设施设备的研发，特色新型肥料、地膜污染控制等工艺技术的研制，实现成本降低、生产提速、产量增倍，推进现代农业的精准化、标准化、高效化，需要大批科技人才奔赴农村；让农民由“会种地”变成“慧种地”“巧种地”，形成“专家+农技人员+N”的服务链，实现“科技创新+N”的正向循环，形成产业与人才同频共振的新动能，需要大批科技人才奔赴农村。

做好人才引育留用文章

曾几何时，观念认知偏差造成对农村科技人才重视不足，使得科技人才在乡村治理中的作用发挥不够充分，被动式参与治理和碎片化参与治理比较明显。再加上人才环境优化滞后导致人才吸引力不足，农村科技人才现状不能很好满足全面推进乡村振兴的现实需要。此外，在传统农业转型升级中，农村各产业边界日趋重叠，如何推动“人才、信息、技术”等创新要素充分释放活力，成为科技人才助力乡村振兴的一大难点。

梧桐叶茂引凤栖，巢暖情在凤自留。破解以上问题，各地亟须用最大的诚意、最优的政策、最好的环境“栽好梧桐树”，做好人才引、育、留、用文章，助力科技人才真正把论文写在田野大地上。

一是继续坚持尊重劳动、尊重知识、尊重人才、尊重创造。“人才难得而易失”，充分尊重、爱护、理解科技人才，倾听、重视、采纳科技人才提出的合理意见，赋予科技人才更多自主权，引导全社会形成识才爱才敬才用才的良好风尚。

二是引导科技人才投身乡村振兴。深入实施科技特派员制度，促进科技人才与乡村科技需求精准对接、人才链与产业链精准对接，激发农业农村资源要素活力。搭建科技人才与乡村振兴项目对接平台、科技人才乡村创新创业平台，建设科技人才乡村工作站，吸引科技人才返乡、留乡、驻乡。

三是因地制宜培育科技人才。坚持实践标准，强化目标导向，有意识地发现和培养人才，包括在乡村振兴中发挥骨干带头作用的“土专家”、“田秀才”、“乡创客”、职业农民等，特别是乡村振兴活力之所在、农业科技发展希望之所在的青年科技人才。

四是健全激励留住科技人才。加大科研经费投入，在住房、职称、子女上学、医疗等方面向科技人才倾斜，让科技人才在基层发展有待遇、有荣誉、有机遇，愿意扎根基层。

五是健全体制机制用好科技人才。破除“唯论文、唯学历、唯资历、唯奖项”不良倾向，积极为人才减负、松绑，坚持以科研成就和实际贡献为依据，完善人才评价体系和晋升激励机制。

总之，只有让真正想干事、能干事、干成事的科技人才在乡村大有“用武之地”，方能让“人才活水”激荡乡村振兴“一池春水”，迎来乡村全面振兴的美好未来。

（作者：赵凯明，系湖南省当代中国马克思主义研究中心特约研究员、湖南省委党校﹝行政学院﹞分管日常工作的副校长﹝副院长﹞）

(责编：李依环、郝孟佳)