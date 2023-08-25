惠小东

近日，第一届海外华裔青少年中华文化大赛颁奖典礼在中国国家版本馆举行。图为邬雪晨表演独舞《书简》。

李太源摄

翩若惊鸿，舞动诗韵。

伴随着悠扬的旋律，小女孩长袖轻展，踏歌而舞，将中国汉唐古典舞的优美舞姿展现得淋漓尽致——这是第一届海外华裔青少年中华文化大赛颁奖典礼舞台，翩翩起舞的女孩是年仅9岁的邬雪晨。

可爱、活泼，是人们对她的第一印象。

扬眉、转袖、翻身……在舞蹈训练室，雪晨身穿舞蹈服，对着镜子练习当天学习的舞蹈内容。舞蹈室还有一个比她小一些的女孩，一个转身动作始终做不好，雪晨便一遍遍地演示，直到小女孩发现问题出在哪里，并且成功做出那个动作。

两年前，雪晨跟随张碧希老师开始正式学习舞蹈。“雪晨不是那种特别有天赋的，但是她特别努力，属于那种你给她‘1’，她能回去给你变成‘2’的小朋友。”小希老师回忆，雪晨曾经因为对自己练习的舞蹈不满意，一直跳到半夜12点多，直到妈妈催促她——“再不回去，楼下就要锁门了。”

每逢假期，妈妈会带着雪晨从苏州到北京参加小希老师的集训课。紧凑的舞蹈课程，雪晨每天需要6点起床，很晚才会结束一天的训练。在妈妈看来，舞蹈中丰富的动作、多样的道具，对雪晨的吸引力很大，她也很享受跟小朋友一起学习的过程。

“没有觉得学舞蹈是件很辛苦、很累的事情呀。”雪晨说，练习舞蹈的时候遇到过一些动作总跳不好，也经历过因为没有练好舞蹈而难过到哭泣。但后来也都通过一遍遍练习，一一克服了。

舞蹈学习中，那些在很多同龄人甚至大人看来都苦不堪言的练习，对她而言或许是乐在其中。

舞蹈是一种无声的艺术。《书简》将水墨画元素与古典舞相结合进行创作，速度力量与古风柔美之间的碰撞，表现出古典舞的另一种美。

在小希老师看来，雪晨的性格以及舞蹈中的肌肉发力方式，并不适合《书简》这种类型的舞蹈，所以“她跳这个舞蹈琢磨了好久，去练习她肌肉的爆发力”。舞台上的成功，其实也说明了这是一个很好的学习过程，是对她短板的弥补。

这场演出，全情投入舞蹈情绪中的她，不知不觉点燃了舞台下所有观众的激情。

“希望这次展演可以将古典舞带给海外华裔青少年们，让他们感受中国舞蹈的美，也可以让他们对中国传统文化有更多了解。”小希老师在谈及雪晨这次表演时说。

对雪晨而言，舞蹈已成为她生活中的重要组成部分。“我希望能成为一名艺术家，传承中国的传统文化。”她说。

（来源：中国侨网）

(责编：李依环、孙竞)