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中文助力阿联酋环保教育

林秀琴
2023年08月25日08:21 | 来源：人民网－人民日报海外版
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为迎接第28届联合国气候变化大会11月在阿联酋召开，阿联酋教育部宣布了阿联酋绿色教育伙伴关系路线图。阿联酋教育部强调，教育部将在“绿色教育”中发挥关键作用，并宣布将把阿联酋50%的学校和校园改造为绿色认证学校，同时为教育工作者和校长提供培训，以提高他们帮助青少年在应对环境挑战方面发挥积极作用的能力。

为有效推动“绿色教育”，阿联酋教育部开发、研制了一个跨课程框架，目的是在该课程框架指导下，创建以可持续发展为重点的联合课程。

作为第三语言必修课，中文教学“百校项目”也参与到阿联酋基础教育的联合课程中，从环保知识、环保意识、环保行动等方面助力“绿色学习”。

按照课程框架，在即将到来的秋季学期，第一周中文教学即配合“绿色教育”行动，将课程内容设置为“绿色”主题教学，通过“绿色”“可持续”“发展”“保护环境，人人有责”等词句输入，带领学生了解、学习与保护环境相关的知识，并通过手工制作等课堂活动，帮助学生理解保护自然环境的重要性及应承担的责任。之后将根据中文教学主题和知识点，在整个学期有计划地融入“绿色教育”内容，比如在“旅行”主题中，输入“绿色交通很环保”“骑自行车比开车更环保”等中文词汇、句子，帮助学生了解清洁资源和可再生能源对环境的影响；在“动物”主题中，输入“我们要保护熊猫”等内容，帮助学生理解保护动物、保护生物多样性对生态平衡的重要影响，引导学生承担保护生态系统的责任。此外，中文教学也将配合“绿色教育”，引导学生探索个人生活与环境健康的关系，培养学生在日常生活中的良好习惯，担负起建设健康环境的责任。

随着中文教学在阿联酋的深入，中文教学“百校项目”将越来越多地加入到当地教育系统的融合课程中，在阿联酋基础教育中发挥更积极作用。

（作者系首都师范大学副教授、阿联酋中文专家组成员）

(责编：李昉、李依环)

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