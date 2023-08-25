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“小青荷”赛会志愿服务队出征

2023年08月25日08:16 | 来源：光明日报
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8月24日，在杭州亚运会开幕倒计时30天之际，杭州亚运会、亚残运会赛会志愿者出征仪式在浙江大学紫金港校区举行。图为杭州亚运会、亚残运会赛会志愿者在出征仪式上。新华社记者 黄宗治摄

8月24日，在杭州亚运会开幕倒计时30天之际，杭州亚运会、亚残运会赛会志愿者出征仪式在浙江大学紫金港校区举行。图为杭州亚运会、亚残运会赛会志愿者在出征仪式上。新华社记者 黄宗治摄

在杭州亚运会开幕倒计时30天之际，杭州亚运会、亚残运会赛会志愿者出征仪式在浙江大学紫金港校区体育馆举行。1800名赛会志愿者代表在现场向全世界发出邀约——“来吧，朋友！”

“小青荷”赛会志愿服务队精神振奋、持旗出征，标志着杭州亚运会、亚残运会志愿服务工作全面转向决战冲刺赛时志愿服务阶段。

“小青荷”这一名称诞生在G20杭州峰会，取自宋代诗人杨万里的诗：“接天莲叶无穷碧，映日荷花别样红。”“青荷”的谐音是亲和，指代志愿者微笑的亲和力。本次杭州亚运会、亚残运会赛会志愿者的名称将继续使用“小青荷”。

目前，3.76万名“小青荷”已集结完毕，他们将以最佳的状态，为即将到来的体育文化盛会提供最规范、最专业的服务，向亚洲和全世界展示中国当代青年的时代风采。

据悉，赛会志愿者的服务类别主要包括竞赛运行服务、注册制证服务、礼宾和语言服务、抵离迎送服务、仪式活动服务、观众服务、媒体运行服务、后勤保障服务、交通出行服务、官方会议服务、亚运村及官方接待饭店服务、信息服务等。赛会志愿者将服务于90余个竞赛场馆、独立训练场馆和专项工作团队。（见习记者刘习 记者陆健）

(责编：孙竞、李依环)

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