图为舞台演出现场。

主办方供图

本报电 （文纳）“欢动北京”第九届国际青少年文化艺术交流周近日在北京举办。活动由中国宋庆龄青少年科技文化交流中心、北京市人民对外友好协会指导，北京演出行业协会和魅力校园组委会联合主办。来自俄罗斯、德国、意大利、新加坡、泰国、尼日利亚、乌干达等16个“一带一路”沿线国家和友好邦交的青少年代表团以及全国各地3000余名青少年参加了此次活动。

今年是共建“一带一路”倡议提出10周年。本届“欢动北京”以“多彩丝路”为主题，旨在让世界的色彩汇聚北京，让不同肤色的青少年在这里绽放青春活力。

开幕仪式上，各国青少年身着民族服装，在《相亲相爱》的音乐声中翩翩起舞，共迎一场闪耀青春与友谊的盛会。

据了解，本届“欢动北京”由开幕式双语晚会、艺术嘉年华和美育研学三个部分组成，通过艺术展演、交流互动等方式，搭建中外青少年之间的友谊之桥，加深对彼此文化的了解和认识，同时让他们在研学中感受北京这座城市悠久的历史文化。此外，部分团队还走进马里、加纳、智利、亚美尼亚、乌兹别克斯坦等国驻华大使馆进行交流。

(责编：李依环、熊旭)