据新华社上海电 （记者潘清）精巧的三层桁架结构模型，上端两侧分别用红笔写下“两岸一心”“共同进步”。近日落幕的“第八届海峡两岸青少年创客大赛”上，这个由三位两岸学子携手完成的项目在加载测试中表现不俗并最终获奖。

“参与大赛收获很多，不仅增强了实践能力，也让我结识了不少有着相同专业背景和共同语言的大陆伙伴。”参与上述项目的台湾逢甲大学土木工程学系学生许恺芸说。

自2016年以来，“海峡两岸青少年创客大赛”已连续举办八届，吸引3300余名两岸青年参与。本届大赛由海峡两岸关系协会、上海市人民政府台湾事务办公室、福建省人民政府台港澳事务办公室指导，同济大学、台湾逢甲大学、福州大学共同主办。

本届大赛以“挑战新科技，携手向未来”为主题，设有“开源创新”“结构挑战”“建筑数字未来”“人工智能”“减塑行动”“数字时代永续交通”六大赛道，通过工作坊、现场制作搭建、成果展示等方式，展现两岸青少年崇尚科学、追求卓越的风采，促其在合作中增进了解、建立友谊。

558位选手参与今年赛事，规模创历届新高。其中223位来自逢甲大学、中华大学和台湾大学等台湾地区高校。大陆地区参赛选手分别来自同济大学、福州大学、上海工程技术大学等高校。107个团队中不少是两岸“牵手”组队。

海协会会长张志军现场观摩比赛作品，并与两岸选手亲切交流。张志军表示，两岸中国人特别是两岸青少年协同创新、携手打拼可谓正当其时。大赛关注的可持续发展、人工智能、创客精神等命题都是两岸创客需要共同面对的时代课题，优秀作品展示了两岸青少年对新科技的浓厚兴趣与无限激情。

同济大学校务委员会主任方守恩表示，此次大赛是对各参赛高校创新教育成果的集中检阅，促进两岸青少年深度交流，加深学校间人文学术交往，也拓展了两岸教育科技交流的内涵。

逢甲大学副校长唐国豪表示，年轻学子之间的交流与互动一直是两岸关系不可或缺的一环。希望两岸学生通过此次大赛彼此理解认识、携手合作，拥抱新趋势，未来为两岸乃至全球的发展作出重要贡献。

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