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中日青年友好交流大会举行 加深两国青年友谊

2023年08月23日08:16 | 来源：中国新闻网
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“这是我第一次来中国，中日两国青少年虽然语言不同，但我们会通过英语或手势来相互表达情感、传递友谊。”日本大学生辻井纱季22日下午在江西南昌接受记者采访时说道。

当天下午，由江西省人民对外友好协会、江西省青年联合会主办的中日青年友好交流大会暨欢迎宴会在南昌举行，此次活动旨在促进中日青年交往交流，加深两国青年友谊。

“青年交流历来都是中日友好交流合作的重要组成部分。”江西省人民政府外事办公室副主任、江西省人民对外友好协会副会长黄小燕表示，举办中日青年友好交流大会，就是要搭建一个鼓励青年对话、促进青年交流、传播青年声音、启迪青年智慧的平台，让更多中日青年一代从相知、相识的好朋友发展成为志同道合的好伙伴，共同为中日关系的长期健康稳定发展注入新生力量。

江西省青年联合会主席胡振燕说，江西省青年联合会希望加强与各国各地青年组织的交流合作，发挥青春能动力和创造力，在科技攻关的进程中锐意进取、在数字经济的潮流中勇立潮头、在互联互通的时代里合作共赢。

中国江西省与日本冈山县、岐阜县缔结友好省县多年，该省各地市也与日本多地缔结国际友好城市达9对。

日本岐阜县访问团团长塚原康之说，对于参与本次活动的日本学生而言，他们将有幸直接接触到江西的文化和习俗，亲身了解到江西的传统产业和尖端技术，通过与江西青年的互动增进彼此了解，通过与江西省众多人士的交流，获得思考职业发展的机会，可谓是学生时代一段宝贵时光。

日本冈山县访问团团长黑木藤義同样认为，年轻时接触不同的文化与价值观是珍贵体验，也许会语言不通，但通过积极交流，应该可以与对方成为朋友，度过一段有意义的时光。“期待此次交流可以加深冈山县与江西省及各位青少年朋友们之间的友好情谊。”

武术表演、舞蹈表演、歌曲演唱、中日合唱……当天活动现场，来自中国和日本的青年们“各显神通”带来一个个精彩节目，现场响起阵阵掌声。（ 吴鹏泉 刘思伟）

(责编：李依环、熊旭)

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