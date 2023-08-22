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中国民间文学大系出版工程已出版六十二卷图书

余俊杰
2023年08月22日08:55 | 来源：光明日报
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原标题：中国民间文学大系出版工程已出版六十二卷图书

新华社北京8月21日电（记者余俊杰）由中国文联等主办的中国民间文学大系出版工程系列新成果发布会21日在京举行。据了解，通过开展对民间文学的大规模信息采集、文本资料整理、编纂出版等工作，截至目前，已出版62卷《中国民间文学大系》图书。

据介绍，大系出版工程是2017年中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于实施中华优秀传统文化传承发展工程的意见》中的重点项目之一。2021年4月，该出版工程列入中宣部《中华优秀传统文化传承发展工程“十四五”重点项目规划》。

据介绍，《中国民间文学大系》文库建设是大系出版工程的主要内容。目前已出版的62卷《大系》图书，涉及神话、史诗、民间传说、民间故事、民间歌谣等12个门类，来自河南、河北、湖南、湖北等23个省份。

《中国民间文学大系》文库所收作品按照科学性、广泛性、地域性、代表性的原则编选，在田野调查、文字记录、图片拍摄和音频视频等信息采集以及查阅大量历史资料的基础上，立足区域特色，彰显民族民间文化多样性，多维度、全景式展现民间文学的历史风貌与新时代人文精神。

据悉，在开展《中国民间文学大系》书库编纂工作的同时，中国民协广泛动员全国民间文艺工作者，积极收集整理民间口头文学作品及理论研究原创文献等，不断充实大系出版工程基础资料数据库。截至2023年6月30日，累计收录15956册，已完成16.38亿字数字化存录。

(责编：李依环、孙竞)

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