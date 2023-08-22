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“蝴蝶有生命，它有自己的思考、自己的判断，而气球没有。所以，气球跟风走，而小蝴蝶会迎着风，用它的翅膀舞出自己最喜欢的舞蹈”——前不久，江苏省南京市浦口区车站小学一场引导小学生正确认识网络热词的班会引发讨论。

在这堂班会上，对网络热词是盲目跟风还是要有自我判断，语文老师用“气球”和“蝴蝶”的生动比喻来教育和启发孩子们，不仅在班级里产生了良好的反应，也在网络上获得了越来越多的赞同。网友们点赞的不仅是这位老师尊重并理解孩子的态度，更是她教育和引导孩子如何面对网络热词的智慧。当网络已触手可及、无处不在，我们不可能让孩子置身于一个没有网络影响的“真空”语言环境，因而面对“玩梗”这个难以回避的问题，教育、引导孩子提高自身辨别能力是关键。

与成年人已经有比较成熟的认知和判断能力不同，孩子们正处于语言的学习阶段、价值观的形成阶段，当网络热词直扑模仿能力极强但判断力较弱的孩子们而来，如果不对孩子们加以引导，不仅会影响书写规范和语言表达，还会影响孩子的逻辑思维能力发展，甚至会影响孩子的审美情趣和正确价值观的形成。对此，职能部门和网络平台要加强审核和把关，为未成年人营造风清气正的网络空间。

这名开班会的语文老师表示，有些孩子用字用词基础相对薄弱，却在作业和试卷中常写一些网络热词，正是这一情况促使她下定决心要跟孩子们好好谈一谈。帮助孩子判断并远离低俗网络用语，建立起健康的语言系统，需要家庭、学校和社会的重视和共同努力。家长作为孩子教育的第一责任人，应当及时发现和纠正孩子使用低俗网络热词的行为，并以身作则为孩子营造健康文明的语言环境；学校要发挥教育主导作用，一方面通过教育和引导防止低俗网络热词渗入孩子的语言习惯和思维方式，另一方面也要通过丰富多彩、健康向上的校园文化建设，在潜移默化中提升孩子的语言运用能力。而社会能为孩子搭建的语言教育场景非常丰富，可着力处也很多，比如最近火爆出圈的动漫电影《长安三万里》，把千年来绵延不绝的诗文血脉通过银幕传递给孩子们；再比如陕西西安的大唐不夜城推出对唐诗互动活动，江西的滕王阁、湖南的岳阳楼等景区推出“背诵经典免门票”活动，这些都有助于中华文化的传承。

引导学生正确认识网络热词，提高他们对网络文化的辨别能力，有助于提升孩子们使用规范语言的能力，也能促进我们的语言向健康、规范、高雅的方向发展。

（摘编自《新疆日报》，原题为《请帮孩子增强语言免疫力》）

《 人民日报 》（ 2023年08月22日 06 版）

(责编：李依环、孙竞)