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解码学习困难（链接）

王 琳
2023年08月22日08:05 | 来源：人民网－人民日报海外版
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近两年来，国内开设学习困难门诊的地区有北京、上海、江苏、江西、湖南、湖北、广东、广西、重庆、河北等地。

学习困难是指学生在接受正常教育过程中出现的学习动力不足、学习能力低下、学习意志力薄弱，在阅读、表达、书写、计算等方面存在困难，导致学习成绩明显低于该年龄所达水平，且症状持续时间在半年以上。

从广义上来讲，学习困难是由智力问题、视听感知觉异常、神经功能损害及情绪行为问题、教育不利因素等造成学习不良的综合征。从狭义上来讲，是指特定的学习障碍，即在听、说、读、写、推理或数学能力获得方面失调而导致这些方面出现的显著困难。

我国学龄儿童的学习障碍患病率为10%左右，并且男孩多于女孩。

学习困难成因错综复杂，多种因素共同作用，其中生物学因素有遗传、神经结构和功能异常、发育异常、神经系统异常、微量元素异常等；心理认知因素有语言认知功能缺陷、智力结构不平等、基本学习能力不足、情绪行为和注意力障碍、感觉统合失调等；养育环境因素有家庭环境和父母的教育方式、学校教育方式不当、教师的低期望值以及同伴的关系不良等。

（作者为儿研所附属儿童医院保健中心执行主任）

(责编：李依环、孙竞)

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