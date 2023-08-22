张 建

作为一名儿科医生，我到今年已经从事儿科临床医疗、科研和教学工作35年了，是改革开放以后医疗卫生事业发展的亲历者和见证者。

儿童专科医疗机构现在面临的基本情况是：近3年来我国的人口出生率呈断崖式下降，接下来儿科的患者总量一定会随之减少，这已经是不争的事实。与此同时，随着健康中国战略的实施，产前诊断水平的不断提高，加之全民生活水平的改善，国民整体健康水平、健康素养和家长的健康意识都有了极大的提升。这一切直接导致传统意义上的儿童疾病的发病率明显下降。

这些减少和下降代表传统意义的患者会逐渐减少。但是广大儿童和青少年在成长过程中所面临的健康问题一点没少，反而在某种意义上可能还在增多，许多过去没有遇见过的与健康相关的问题现在出现了。

例如，过去没有如此繁多的电子产品，没有智能手机。如今，电子产品成瘾或者电子产品依赖引起的一系列健康问题发展起来了。这导致儿童的视力健康明显下降。

又例如，现在随着物质生活的极大丰富，小胖墩、性早熟等现象频发，同时因为缺乏运动、挑食等原因，“豆芽菜”型的孩子也很常见，儿童的营养发育走向了两个极端。

所以，儿科医疗机构要想高质量发展，就不能局限于传统的医疗模式，必须跟上时代的发展面向社会，根据老百姓的诉求，根据孩子的需要，不断解决新的健康问题、不断开展新的儿童保健和医疗服务项目。我们研究所（医院）为了应对家长经常反映的孩子学习困难而开设的学习困难门诊就是其中之一。

养育一个健康的孩子并不简单。我认识的一对夫妻，都是首都医科大学儿科系毕业，也算是我的学生。丈夫是小儿外科医生，妻子是小儿内科医生，在养儿育儿方面应该是完美的结合。但当他们照着书本上学到的专业知识，一板一眼地喂养自己的孩子，结果孩子养得又瘦又小像难民似的。可见，即便有医学背景的父母也不一定会养育孩子。对此，我们研究所的儿保中心专门开设了婴幼儿养育照护门诊，就是来指导年轻的父母科学育儿。

我们新开设的门诊不仅仅是应对学习困难和婴幼儿养育照护，还有儿童语言发育迟缓门诊、运动体能障碍门诊、心理卫生门诊、生长发育门诊、青春期门诊等。学习困难是现在家长们反映比较突出的问题，容易引起大家的关注。实际上，类似的儿童青少年身心健康问题数不胜数，比如注意力不集中、多动抽动不自主运动、暴力倾向、孤独孤僻、上网成瘾等，都是当今社会所面临的儿童健康问题。

对这些问题，传统的以治疗疾病为主的诊疗模式是难以解决的。而现代儿童保健学就可以解决这些问题。不仅如此，儿童保健的概念已经延伸到防病治病的领域了。我们知道，要想减轻社会巨大的医保负担，就要提高全民健康水平，防病胜于治病。就我国具体国情而言要减少“高糖冠脑”（高血压、糖尿病、冠心病、脑血管病）这些主要慢性疾病的发病率。

现代医学已经证明，这些成人慢性病很多是在儿童阶段就有表现的。例如，肥胖儿童约90%成长为肥胖青少年，肥胖青少年几乎百分百成长为肥胖成年人。而他们又是高血压、糖尿病、冠心病、脑血管病的高危人群。因此，在儿童期有效降低肥胖儿的发生率就显得尤为重要。所以我们成立了北京市儿童成人慢性病防治中心。如果在儿童期就把这些慢性病的隐患消灭了，那么对于提高全民族的健康水平，减轻社会和医保的巨大负担，具有重大而深远的意义。

儿童保健事业关乎祖国的未来，我们在保证基础医疗服务的同时，大力推动儿童保健事业的发展，作为研究所、医院和儿科未来高质量发展的切入点和重中之重。

（作者为首都儿科研究所所长）

(责编：李依环、孙竞)