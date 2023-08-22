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走进首都儿研所学习困难门诊——

帮孩子走出学习困难泥淖（健康中国 奋发有为）

本报记者 熊 建
2023年08月22日08:05 | 来源：人民网－人民日报海外版
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图为王琳在为前来就诊的孩子作检查。
首都儿研所供图

图为儿研所保健中心的候诊大厅。
首都儿研所供图

张丽丽的门诊有个特点——慢。

那句“排队三小时，看病三分钟”的调侃，绝对用不到她身上。作为首都儿科研究所附属儿童医院保健中心副主任医师，张丽丽出学习困难门诊时，给每个患儿问诊的时间，平均都在半小时到40分钟左右。白天的门诊，经常到晚上10点多才下班。这也是该门诊共同的特点。

“一方面，我们会尽可能耐心地听每位家长的诉说，因为他们想表达得很多，所以要给出足够的时间。另一方面，我希望给每个患者解决掉问题，问得也比较细。不光问孩子，还得问家长。”张丽丽说，来学习困难门诊的孩子，差不多背后都有一个因孩子学习问题而饱受折磨的家庭。

康康的故事

张丽丽记得，康康（化名）来就诊时上三年级。“他是个爱说话的孩子，喜欢与我分享他在学校和家里一些有趣的事。”张丽丽说，在发现学习困难之前，康康家里就因为康康的问题不得安宁。

上幼儿园时，康康活泼好动，不午睡，使得周围的小朋友没法睡觉。老师不得不让康康妈妈在午睡时把康康接回家，下午再送过来。

因为爸爸妈妈工作很忙，有时不一定能及时接回康康，所以因为接送问题经常发生争吵。在家里，爸爸训斥康康成为常事，很生气时还会动手打康康。妈妈因为这事没少哭过，多次与爸爸沟通均收效甚微。

学习困难，从康康上一年级时开始了：上课注意力不集中，小动作多；作业心情好的时候能写，心情不好就不写；学习成绩班级倒数，脾气还大……

二年级时，康康被诊断为多动症，曾服用西药治疗3个月，后因食欲下降停药。到了三年级，康康的情况更加严重了：作业在托管班完不成，到家后会写到很晚，结果影响了睡眠及第二天听课状态；因为一些小事与同学经常发生冲突，老师总是给康康妈妈打电话；妈妈这边呢，因为担心康康在学校与同学发生冲突，上班时总是提心吊胆。

“我给康康复查了注意力，仍属于中度多动症，就建议康康妈妈恢复用药，坚持用药。”张丽丽说，连续用药3个月后，康康注意力明显改善，语文成绩有所提高。

与用药相配合的是倾听和引导。“寒假期间他妈妈来复诊，说康康睡眠不规律，不能按时服药，作业写得很费劲，玩电脑时间长，好几个小时都停不下来。只有等她晚上下班回来陪伴写作业，作业才会完成得快一些，使她疲惫不堪，有时因为学习也会训斥康康，与康康爸爸发生争吵。”张丽丽说，“康康妈妈当时说：‘我也知道发脾气对孩子不好，可是他就是不写作业，好好提醒根本不听，不发火不行。时间一长，我感觉自己要坚持不住了。’”

对此，张丽丽建议她要尽量让康康的作息时间规律起来，增加每日户外运动时间，限制上网时间，连续服药。“在随后的复诊中听到康康妈妈说到孩子的进步，由衷为他们感到高兴。”张丽丽说。

通过这个病例，张丽丽总结道：“早期开始培养孩子专注力很重要，家长要对孩子有足够的耐心。在帮助孩子养成专注的习惯过程中，需要家长与孩子很好地互动交流。这在儿童早期发展中很关键，对语言等认知能力的发展有至关重要的影响。”

同时，营造温馨、和谐、愉快的家庭氛围，保持良好的夫妻关系很重要。“家人之间应充分沟通，保持一致的养育观念和态度。”张丽丽说。

“成绩不理想”不等于“学习困难”

“上课注意力不集中，坐不住，满教室跑。”

“数学总是比同学差，一个简单乘法，讲了三四遍还是不会。”

“不愿意和家长交流，天天看手机，越批评越叛逆。”

类似康康的案例，保健中心的学习困难门诊每天都会遇到。自去年5月份开设以来，该门诊已经接诊了约8000名患者。

进入保健中心所在的儿研所附属儿童医院儿保楼8楼，记者看到，宽敞的候诊大厅窗明几净，拐角处的绿植青翠欲滴；设计成几何图形的座椅，童趣盎然；书架上摆放着知名出版社出版的绘本，任小朋友翻阅；墙上的益智玩具，吸引不少小朋友去玩耍。“一来减少患儿恐惧，二来尽量减少屏幕暴露。”首都儿科研究所附属儿童医院保健中心执行主任王琳说，“不然他们候诊多长时间，可能就会玩多长时间的手机。”

在诊室外挂着一个牌子，上面写着这样的文字：

“成绩不理想”不等于“学习困难”。“学习困难专病门诊”并不能一次性解决一切学习问题，而是通过多方面的检查评估，明确造成孩子学习困难的原因，排查影响学习表现的疾病状态，并针对注意缺陷多动障碍和学习障碍进行干预指导、家长教育及药物治疗等综合干预，促进儿童青少年更好地发挥潜能、全面发展。

首都儿科研究所所长张建说，患者来的时候首先进行甄别。“学习困难一般有两种，一种是有病，比如多动症、抽动症，智力发育有问题、语言发育有问题，我们给它筛出来，该怎么治就怎么治；一种是有心理问题，包括孩子的生长环境、家庭、学校等氛围都在发生影响。所以这个门诊不单纯是针对孩子，还针对家长。孩子的很多问题是家长的问题。”他说。

“对于儿童健康高质量发展，我们不仅关注孩子的生长发育、也关注生理健康，更关注心理健康。”首都儿科研究所党委书记刘中勋说，“这三个方面的健康，老百姓哪一方面有需要，我们就致力于哪一方面。学习困难门诊就是回应百姓需要而开设的。”

刘中勋表示，针对当前儿童家长的迫切需求，儿研所保健中心开设了孤独症、多动症、学习困难、运动体能、养育照护等一系列特色门诊。“我们将继续着眼当前我国儿科医学和儿童保健的重大战略需求，深入实践全生命周期、多维度发育保健服务内涵，促进儿童健康事业从‘以治病为中心’向‘以健康为中心’转变。”他说。

让孩子能学、会学、想学

王琳表示，为了对来门诊的孩子进行鉴别，医师要与他们和家长交流很长时间。“我们在桌上放一些玩具，让宝贝先做几个游戏，再去书架找本书。”她说，“一来让他们放松一些，二来借此看看智商水平。”

然后，王琳往往让孩子拿着书到外面去，她和家长单聊。“要问的方面很多，比如妈妈孕期的情况，孩子出生的情况、成长的环境等。”王琳说，聊完之后会进行初步鉴别。

学习困难往往是三种情况：不能学、不会学、不想学。

“如果是不能学，孩子有基础疾病，比如发育迟缓，多动症，我们要进一步检查，寻找病因，进行治疗和康复训练。如果是不会学，我们对孩子的养育过程进行详细的了解，发现往往反映出从小父母在养育照护方面的缺失，如忽视、过度屏幕暴露、社交不足、不良行为习惯等，都可能是导致学习能力低的原因。”王琳说，“接着我们会积极引导家长和孩子分析，到底为什么不会学，是不预习复习，还是对这个课程就不喜欢，然后我们跟家长一起帮助孩子建立良好的习惯。”

对不想学的孩子，“我们往往首先教育家长，要学会等待孩子的自然成长，比如不要报那么多课外班拔苗助长，给孩子设立一个合理的够得着的目标，不然孩子无法从完成和肯定中获得激励；还比如，我们对家长谈跟学校如何进行良好的互动，因为孩子每天一半时间是在学校，建立良好的同学圈、闪光点获得老师同学的肯定……这些精神滋养将有助于增强孩子的自信心和内驱力。”王琳说，“这个过程中是更重要的是解决孩子心理性的问题。”

据张丽丽观察，门诊中约1/3的孩子是因家长焦虑而来的，“有一种病叫妈妈觉得我有病”；2/3的孩子确实是因疾病导致的学习困难。而这2/3中，确诊多动症的孩子又占到了2/3。

多动症的学名是“注意缺陷多动障碍”，症状就是家长们经常抱怨的注意力不集中、坐不住，小动作多等，有些还合并情绪障碍等问题。据《2021年度儿童发展障碍康复行业蓝皮书》的报告，全国约2300万儿童青少年遭受多动症的困扰。

“多动症是一种起病于童年期、常见的慢性神经发育障碍性疾病，影响可延续至成年。”张丽丽说，“从病理上来说，1/3患儿到青春期就能自愈，1/3到一半的人到成年期仍会有症状，若不影响社会功能，后期就不用服药了。”

探索家庭养育指导新模式

儿研所开设学习困难门诊之后，吸引了一些高校和科研机构的注意。清华大学、北京师范大学、北京语言大学和中科院心理所都来洽谈合作。

“在孩子的治疗过程中，学校、家庭、医院和社会，必须拧成一股绳，才能多维度地呵护孩子健康成长。”王琳说，比如与清华大学在儿童学习治疗上，与北京师范大学在阅读障碍、书写障碍、计算障碍的研究上进行合作，并与北京语言大学签署战略合作协议。

基于儿童早期发展和科学养育照护的技术积累，儿研所一直在探索家庭养育指导的新模式。

“儿童心理问题包括学习困难问题，都跟早期的家庭养育有很大关系。在诊治这些孩子的同时，如何让父母能共同成长为合格的养育人，是亟待解决的关键问题。”王琳说，在此过程中，要针对家庭、学校和医院进行综合的干预、引导和管理，遵循孩子自然成长的规律，接受孩子在天赋上的个体差异，多倾听孩子的声音，让孩子在成长的过程中不断获得来自家庭、老师和社会的精神滋养和人文关怀，形成温暖的“家—校—医”促进模式，才能充分发挥出孩子的早期成长潜能。

对此，儿研所聚焦生命早期的发展关键期，建立以“全面健康”为目标的发育保健新模式，在体格生长、智能发育、运动体能、心理行为等多维度发育保健工程方面，在适宜技术集成、技术体系推广和服务模式创新方面，在量表标准指南规范的制定方面，继续发挥优势，为国家为儿童健康的高质量发展贡献力量。

目前，康康的学习状态平稳，已经走出了学习困难的泥淖。张丽丽很欣慰：“孩子是一个独立的个体，有自己喜爱或者擅长的领域，因势利导地开展学习能让孩子感受到得到尊重，往往会有奇效。每个孩子天赋不同，家长要学会等待，不要过于焦虑。”

(责编：李依环、孙竞)

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