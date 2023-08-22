本报记者 柴逸扉文/图

图为两岸婚姻家庭在活动现场打卡拍照。

“在场的男嘉宾，请和你对面的女嘉宾握手，相互做自我介绍……好，现在时间到，请男嘉宾们一起右移一步，和各自眼前这位新的女嘉宾进行交流。”在主持人的节奏把控和背景音乐的烘托下，活动现场的男女青年互动自如，气氛热烈，笑声、掌声、欢呼声接连不断。

农历七夕前夕，“唱响两岸·情定苏州”第二届苏台单身青年交友联谊情歌荟在江苏苏州举行。数百位两岸单身青年和两岸婚姻家庭成员相聚太湖之畔，寻觅跨越海峡的千里情缘，展示两岸婚姻的幸福美满。

“随着两岸交流融合的不断深化，越来越多的两岸青年因相知而相爱，因相爱而相依。”江苏省台联会长邹振球表示，每个两岸婚姻家庭都是两岸融合发展的亲历者、践行者和推动者。期望来自两岸的青年朋友们能走到一起，在江苏这片土地上组成幸福的家庭，成为相亲相爱的一家人。

活动现场，苏台青年一起做游戏、一起在月光下对唱、一起在草坪上跳舞，在交流中认识彼此，拉近距离。

台青曾绍恩从小在苏州长大，大学毕业后依旧回到苏州工作，并希望自己长期在这里发展。“可以说我已经是一个新苏州人。希望自己通过活动能结识志趣相投的有缘人，一起留在苏州打拼，组成美满的小家庭。”

除了苏台单身青年的交流联谊，两岸婚姻家庭的不少成员也在现场参与了各式各样的游戏和互动。套圈圈、月球彩绘、草坪表演、亲子拍照……这些家庭在活动中增进了感情，向前来寻找姻缘的青年展现两岸婚姻家庭幸福温馨的氛围。

台胞曾俊桦在苏州昆山的一家台企已工作了十多年。作为两岸婚姻家庭成员代表，他向记者分享了在苏州就业、与妻子喜结良缘并生儿育女等幸福经历。“刚开始我只是把自己当成外派的‘台干’，没想到我在这里安了家，现在已经完全融入这里。”

苏州是大陆台商投资最活跃、台资企业最密集和两岸经贸文化交流最密切的城市之一。目前，近15万名台胞在苏州安居乐业，全市共有4000多个两岸婚姻家庭。苏州市海峡两岸婚姻家庭协会会长周凤告诉记者，协会始终秉持“两岸一家亲，家家共融和”的宗旨，以传统节日为依托，围绕两岸交流组织开展各项活动。希望更多在苏州的两岸家庭能够和和美美，幸福常伴。

“多年来，两岸同胞走近走亲，在携手促进两岸关系融合发展中增进了同胞亲情、收获了爱情。”江苏省台办副主任封志成表示，江苏省将一如既往地为台胞在江苏工作、生活提供便利，让台胞在江苏安心工作、舒心生活，也期望有更多两岸青年能喜结连理，两岸一家亲。

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