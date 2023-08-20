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一份厚重又提气的“成绩单”

大连民族大学推动党建与学校事业发展深度融合

2023年08月20日09:34 | 来源：光明日报
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申硕成功、办学规模扩大、学科建设取得重大突破、师资队伍建设连创佳绩……大连民族大学是一所在党的阳光下沐浴成长起来的民族高等学府。近年来，学校党委紧紧围绕立德树人根本任务，严格落实党对学校的全面领导，不断构筑“抓大党建”和“大抓党建”的新格局，在以高质量党建引领学校高质量发展上，交出了一份厚重又提气的“成绩单”。

“抓紧抓实抓好党的建设工作，就是学校发展的生产力。办好人民满意的教育、加快建设高质量教育体系，必须把党的领导贯穿办学治校、教书育人全过程。”大连民族大学党委书记赵铸说。

前不久，一场涉及基层党建实务、基层党务工作者能力提升等内容的培训如期开展。这是学校为党务工作者“充电赋能”，持续加强学校党建工作的务实之举。类似这样的培训是学校基础性、经常性的工作，已成为推进党员教育和思想武装的“关键一训”。

“培训内容系统专业、贴合实际，我一定把学习成果转化为推动工作的动力，以学促知，以知促行。”一位参加完培训课程的党务工作者说。

述成绩、述亮点、述特色、述问题、述不足、述原因，述打算、述举措，这是每年二级党组织书记党建述职的“八个必述”。述职对象用事实“说话”、用数据“报账”，拉出成绩清单、问题清单、任务清单。

“生物工程专业获国家级一流本科专业建设点、获批科研项目共121项……”连续六年参加述职的生命科学学院党委书记邹雷“述”出了成绩单，“在述职中，还倒逼我们分析现状、查摆问题、理清思路。”

“述职是走向前台的‘开卷考’，也是带头抓落实的‘闭卷答’，只有这样才能确保在下一年度述职中交出一份优异的答卷。”学校党委组织部部长王慧说。

今年，在内蒙古巴林右旗举办的“科普边疆行”活动中，作为活动协办方的大连民族大学表现出彩。科普读物捐赠、科学实验展演、科普培训讲座、科普志愿者服务……学校组织的专家团队和研究生团队深入当地学校、乡村，为乡村振兴添智助力。

这只是学校定点帮扶巴林右旗的一个缩影。自帮扶工作开展以来，学校党委专题研究确定工作任务和帮扶计划，组建12个教师团队，在文化旅游、草原生态保护与规划、村寨保护与规划等项目上进行了深度帮扶。

“乡村振兴需要高校担当。我们必须从服务国家需求出发，从乡村振兴的高度谋划工作，推动党建与学校事业发展深度融合。”学校党委副书记、校长丁克毅说。（记者 吴琳）

(责编：李依环、郝孟佳)

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