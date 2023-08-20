新华社广州8月18日电 （记者史竞男、邓瑞璇）2023南国书香节开幕当天，由中央宣传部和农业农村部（国家乡村振兴局）共同指导的2023“新时代乡村阅读季”首届“乡村振兴好书荐读”发布活动18日在广州举行，向社会公布100种入选图书和100种提名图书。

“乡村振兴好书荐读”推选活动入选图书既有《习近平著作选读》《论“三农”工作》以及“足迹”系列图书等为全面推进乡村振兴提供行动纲领和根本遵循的重要著作，又有“纪录小康工程”系列丛书、《中国共产党农史纲要》等生动记录全面建成小康社会取得伟大历史性成就的优秀出版物。

据介绍，首届“乡村振兴好书荐读”推选活动由中宣部印刷发行局、农业农村部（国家乡村振兴局）相关司局联合开展，中国新闻出版研究院、中国人民大学中国乡村振兴研究院、湖南师范大学中国乡村振兴研究院联合发布，旨在发挥主题出版引领作用，为“三农”战线干部群众奋进新征程、建功新时代提供智力支撑、营造良好氛围，引导全社会推动乡村振兴。

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