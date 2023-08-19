首都大学生记者团成员在残历碑下合影。蒋涵妮 摄

8月17日，首都大学生记者团全体成员参观了沈阳“九·一八”历史博物馆，重温那段刻骨铭心的抗战历史。馆外的反战碑与和平祈愿柱并列而立，传递着中国人民对和平的亘古追求。（文/首都师范大学王丹）