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“首都大学生记者团东北行采访实践活动”学生稿件摘编——

铭记历史 赓续伟大抗战精神

2023年08月18日14:21 | 来源：人民网-教育频道
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8月17日，首都大学生记者团前往沈阳“九·一八”历史博物馆，重温历史，缅怀先烈，传承伟大的抗战精神。

“九·一八”历史博物馆。北京舞蹈学院全峻汐摄

“九·一八”历史博物馆。北京舞蹈学院 全峻汐 摄

据了解，1991年9月18日，也就是“九·一八”事变60周年之际，沈阳“九·一八”历史博物馆正式对外开放。该馆全面反映了“九·一八”事变历史，如今已成为全国爱国主义教育基地。近年来，随着展览文物和科技呈现手段不断丰富，“九·一八”历史博物馆进行了多次翻修，目前共设有7个展厅，日流量约为3万人。

（讲解员为记者团同学们讲述历史。北京舞蹈学院 全峻汐摄

讲解员讲述历史。北京舞蹈学院 全峻汐 摄

馆内的台阶上贴有从1931到1945的数字，意为中华民族十五载艰苦抗日，提醒每一位参观者：脚下走的每一步都是一年沉重的历史，现在的幸福道路是先辈们用生命和鲜血铺就的。

跟随着讲解员的脚步，记者团的同学们走进一段段悲壮的抗战故事，重温英雄事迹。奋起抵抗的爱国官兵、在日军狱中坚贞不屈的赵一曼、牺牲后被日寇挑破肚皮发现只有柳絮和棉布的杨靖宇……他们的爱国气血都化作成激荡人心的力量，深深感染着同学们。

养父母碑。中央民族大学 张瑜桐摄

养父母碑。中央民族大学 张瑜桐 摄

“我对最后一个展厅的养父母碑感触很深。虽然日军在我们的土地上发动暴行，但我们民族同胞仍旧以博大宽厚的胸怀收养了他们的孩子。”馆内的一位志愿者接受采访时提到，自己已经在这里工作十年了，在不断了解历史的过程中，她也对“九·一八”历史博物馆产生了一份特殊的情感，也希望能够通过红色旅游让更多人铭记历史，传承好伟大的抗战精神。（文/中央民族大学张瑜桐）

(责编：郝孟佳、熊旭)

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